FOTO Matka varuje ostatných rodičov: Nikdy nedovoľte svojim deťom to, čo ja synovi, takto dopadol!

Keď Jules Brigham minulý týždeň po olovrante vyrazil za kamarátmi na bicykli, jeho mama Joanna zbytočne kričala, aby si nasadil prilbu. Chlapec ju odmietal nosiť, pretože to nie je "cool". Vonku potom bez ochrany hlavy skúšal skoky na bicykloch, a nedopadlo to dobre. Nešťastne dopadol na tvár a zranil sa. Vonku bol aj jeho mladší brat so sestrou. Všetko videli a veľmi sa zľakli.

Zdroj: Facebook/Joanna Brigham

Julesovi kamaráti šli o nehode povedať Joanne, aby sa o syna postarala. "Zabúchali mi na dvere, otvorila som a uvidela, ako sa môjmu synovi valí z hlavy krv. Skoro som omdlela," opisuje žena chvíle strachu. Chlapca okamžite zaviezla do nemocnice, kde ho vyšetrili lekári. Zlomeninu nezistili, no pacienta si pre istotu nechali v nemocnici na pozorovanie. Lenže on začal ešte v ten večer zvracať. CT vyšetrenie odhalilo fraktúru lebky a začínajúce krvácanie do mozgu.

Joanna teraz ďakuje všetkým lekárom za synovu záchranu. Tí uviedli, že s takýmito úrazmi sa stretávajú veľmi často. A dôvod je vždy rovnaký - deti odmietajú nosiť prilby a rodičia to akceptujú. Jules síce dopadol na tvár, no vždy existuje šanca, že prilba zmierni náraz na tvrdý asfalt. "Prosím vás, prinúťte vaše deti, aby nosili prilby," apeluje Joanna na ostatných rodičov. "Pred nami je ešte dlhá cesta, kým sa Jules uzdraví a ja uvidím úsmev na jeho tvári. Ale je to bojovník," dodala.