Chudobná Anna šokovala celý svet: Vydávala sa za miliardársku dedičku, oklamala aj Warenna Buffeta

Annini rodičia, ktorí svoju dcéru vychovávali v skromných pomeroch v nemeckom Kolíne nad Rýnom, od nej mali veľké očakávania. Chceli však len, aby sa mala v živote dobre. Nečakali však, že z ich dcéry sa vykľuje prvotriedna podvodníčka, ktorá sa votrie do newyorskej smotánky. „Platili sme jej takmer všetky výdavky vrátane nájmu, pričom nás ubezpečovala, že to sú tie najlepšie investície. Nevadilo nám, ak nás sem-tam aj požiadala, že potrebuje viac peňazí. Budúcnosť našej dcéry bola pre nás vždy dôležitá,“ povedal otrasený otec o dcére pre newyorský denník.

Anna Sorokinová Zdroj: Instagram/theannadelvey

„Moji rodičia do mňa vkladali veľké očakávania. Vždy verili mojim rozhodnutiam,“ povedala Anna, ktorá sa len vďaka rodičom dostala z Nemecka na školu do Londýna. Neskôr odišla žiť do Paríža, kde získala stáž v módnom časopise, počas ktorej si prvýkrát privoňala k prominentnému životu. Anna sa následne rozhodla zakotviť na newyorskom Manhattane, kde sa zdržiava najviac hviezd zo šoubiznisu. Pracovať však v pláne nemala.

Zdroj: Instagram/theannadelvey

Zostrojila si dokonalý plán, ako sa uživiť bez toho, aby pohla prstom. Po príchode na Manhattan si prenajala apartmán v luxusnom hoteli na meno Anna Delveyová. Na recepcii uviedla, že je nemecká miliardárska dedička a jej rodičia obchodujú so starožitnosťami. „Viem len, že jej rodina si žila na vysokej nohe. Obchodovali na nemeckom trhu so starožitnosťami,“ povedal šéf poprednej technologickej spoločnosti o Anne, ktorá dokázala oklamať okrem hotelových pracovníkov a vplyvných podnikateľov aj tamojšie celebrity.

Zdroj: Instagram/theannadelvey

Anna Sorokinová sa pod svojím falošným menom zúčastňovala aj rôznych večierkov, kde sa to boháčmi a celebritami hemžilo. Nechýbala ani na akcii, ktorú organizoval Warren Buffet. Dokonca nadviazala kontakt s hercom Macaulayom Culkinom, ktorý zahviezdil v hlavnej úlohe filmu Sám doma.

Od svojich zámožných priateľov, ktorí ju mali za miliardársku dedičku, sa nechala pozývať aj na dovolenky, ktoré ju nestáli ani cent. Videla tak Maroko i Benátky. „Naši ľudia sa dokonca medzi sebou doslova bili o to, kto jej zanesie batožinu do apartmánu. Anna im za to vždy nechávala stodolárovku. Dostávali ju aj vodiči Uberu, bezdomovci a čašníci. Bolo to to najštedrejšie dievča, ktoré som dosiaľ spoznala,“ povedala o Anne hotelová recepčná Neffatari Davisová.

Spomenula tiež, že Anna sa v hoteli správala, akoby jej to tam celé patrilo. „Ona si to tam v podstate riadila. Vyzeralo to presne tak, ako keď napríklad Rihanna zrazu odíde s pohárom vína v ruke, kam len chce,“ spomína recepčná s tým, že zamestnanci jej nikdy nezabudli povedať „dovidenia, pani Delveyová.“

Zdroj: Instagram/theannadelvey

Všetko jej klamstvo vyšlo na povrch vtedy, keď si chcela otvoriť luxusný klub v SoHo. V banke v Los Angels si na to chcela požičať 25 miliónov dolárov (cca 21,5 miliónov eur). Anna si vymyslela, že Peter W. Hennecký, ktorý neexistoval, je bankárom vo švajčiarskej banke. Kalifornskí bankári ale veľmi rýchlo zistili, že žiaden Peter W. Hennecký nejestvuje. Na Annu sa odrazu začali sypať obrovské dlhy.

Hotel, v ktorom bola ubytovaná, od nej žiadal vyše 25-tisíc eur. Jej megapodvody ju nakoniec dostali za mreže. „Nie je to tu vlastne až také hrozné,“ povedala o svojom pobyte v ženskej väznici. Annini rodičia sa teraz boja, že dlhy svojej dcéry budú musieť splatiť.