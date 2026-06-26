Šokujúci návrh: Právnik žiada zadržanie Orbána v kauze ukrajinského konvoja

Viktor Orbán (Zdroj: TASR/John Thys, Pool Photo via AP)
BUDAPEŠŤ - Návrh na zadržanie a vzatie do väzby maďarského expremiéra Viktora Orbána a ďalších osôb zodpovedných za kauzu ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou podal vo štvrtok právny zástupca ukrajinských prepravcov peňazí Lóránt Horváth. Informuje o tom server index.hu.
Návrh právneho zástupcu je podľa servera 24.hu založený na bližšie nešpecifikovanom novinovom článku. Zamestnancov ukrajinskej štátnej banky zadržali na maďarskom území príslušníci maďarského protiteroristického centra TEK 5. marca. Konvoj prevážal hotovosť v rámci pravidelnej prepravy medzi bankami v Rakúsku a Ukrajine. Vyšetrovanie má okrem iného odhaliť, či kauza zadržania mala trestnoprávny či politický dôvod.