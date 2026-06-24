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Panika v dovolenkovom raji: Turista zomrel po brutálnom útoku! Páchateľ je na úteku

Los Cristianos na španielskom ostrove Tenerife
Los Cristianos na španielskom ostrove Tenerife (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

ARONA - Pokojná dovolenka sa zmenila na tragédiu. V obľúbenom turistickom stredisku na juhu Tenerife prišiel o život 88-ročný Brit, ktorý sa spolu s manželkou stal obeťou násilného prepadnutia. Polícia po podozrivom mužovi naďalej pátra.

V známom dovolenkovom letovisku Los Cristianos na španielskom ostrove Tenerife došlo k udalosti, ktorá otriasla miestnymi obyvateľmi aj návštevníkmi. O život tam prišiel 88-ročný britský turista po incidente, ku ktorému došlo pri vstupe do apartmánového komplexu Victoria Court II.

Podľa informácií, ktoré zverejnili portály Canarian Weekly a Sol del Sur Tenerife, sa terčom páchateľa mala stať kabelka 79-ročnej manželky zosnulého muža.

Pokus o krádež sa skončil tragédiou

Svedkovia opísali, že neznámy muž sa pokúsil žene vytrhnúť kabelku. Do situácie sa zapojil aj jej 88-ročný manžel. Počas potýčky mal útočník seniora prudko odstrčiť alebo zraziť na zem.

Muž následne spadol na chrbát a hlavou narazil o zem. Zranenia sa ukázali ako mimoriadne vážne.

Krátko po páde sa jeho zdravotný stav dramaticky zhoršil a došlo k zástave srdca. Prítomní ľudia okamžite privolali záchranné zložky, ktoré dorazili na miesto a začali boj o jeho život.

O život bojoval v nemocnici dva dni

Záchranári previezli zraneného Brita do nemocnice v kritickom stave. Napriek úsiliu lekárov sa ho nepodarilo zachrániť.

Miestne médiá uvádzajú, že muž zomrel v piatok, teda dva dni po útoku, ktorý sa odohral v stredu.

Polícia pracuje s kamerovými záznamami

Vyšetrovatelia sa podľa portálu Sol del Sur Tenerife zamerali na výpovede svedkov a záznamy z bezpečnostných kamier. Práve na ich základe mali získať informácie vedúce k identifikácii podozrivého.

V čase zverejnenia informácií však nebolo jasné, či sa polícii podarilo podozrivého zadržať. Oficiálne úrady detaily vyšetrovania nezverejnili a okolnosti prípadu zostávajú predmetom vyšetrovania.

Pred miestom tragédie pribúdajú odkazy a kvety

Pred apartmánovým komplexom Victoria Court II sa po smrti britského turistu začali objavovať kvety, sviečky a odkazy od miestnych obyvateľov i návštevníkov ostrova.

Tragédia zasiahla komunitu v Los Cristianos, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie dovolenkové destinácie na Tenerife.

Obľúbené letovisko Britov

Los Cristianos sa nachádza v samosprávnej oblasti Arona na juhu ostrova Tenerife. Mesto dlhodobo patrí medzi najvyhľadávanejšie dovolenkové destinácie zahraničných turistov, pričom významnú časť návštevníkov tvoria práve Briti.

Práve preto správa o smrti 88-ročného dovolenkára vyvolala na ostrove veľkú pozornosť.

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