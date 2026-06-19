Zelenského ostré varovanie Rusku: Moskva bude horieť! Neprestaneme útočiť, pokiaľ Putin neurobí jednu vec

KYJEV - Ukrajina naznačuje ďalšiu eskaláciu útokov na ruské energetické ciele. Prezident Volodymyr Zelenskyj po rozsiahlej operácii dronov odkázal Moskve, že údery budú pokračovať dovtedy, kým Vladimir Putin neukončí vojnu.
Ukrajinské bezpilotné lietadlá vo štvrtok zasiahli viacero cieľov na ruskom území vrátane ropných zariadení v okolí Moskvy a objektov v Rostovskej oblasti. Kyjev útok prezentuje ako odpoveď na pokračujúce ruské bombardovanie ukrajinských miest.
Na operáciu reagoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na sociálnej sieti X uviedol, že ide o legitímnu odvetu za ruské útoky a zároveň o ďalší zásah proti infraštruktúre, ktorá pomáha financovať a udržiavať ruské vojenské operácie.
„Ide o oprávnenú odpoveď na ruské útoky na naše mestá a o úspech práce našich vojakov pri ničení zariadení, ktoré udržiavajú v chode ruskú vojnovú mašinériu,“ napísal Zelenskyj.
Moskva môže čeliť ďalším útokom
Z vyjadrení ukrajinského prezidenta zároveň vyplynulo, že štvrtková operácia nemusí byť posledná. Podľa portálu Euronews Zelenskyj naznačil pokračovanie podobných úderov, pokiaľ bude Rusko vo vojne pokračovať.
„Ak Putin nechce ukončiť túto vojnu a chce v nej pokračovať – nebudeme ticho sedieť v kúte, budeme reagovať,“ vyhlásil. Následne pridal ešte ostrejší odkaz smerom do Moskvy: „Ak bude horieť Ukrajina, bude horieť aj Moskva.“
Cieľom je prinútiť Kremeľ rokovať
Podľa Zelenského sú útoky na ruské ropné zariadenia súčasťou snahy zvýšiť tlak na Kremeľ a priviesť Moskvu k mierovým rokovaniam.
„Hlavné je, aby si ruský ľud uvedomil, že túto vojnu vedie len jeden človek, Putin, zatiaľ čo cenu za to všetko platia ostatní,“ povedal ukrajinský prezident.
Zároveň vyzval ruskú verejnosť, aby sa podľa jeho slov postavila proti pokračovaniu konfliktu. „Je tiež načase, aby sa Rusi spamätali a vyvinuli tlak na svojho vodcu,“ dodal.
Najväčší nálet od začiatku vojny?
Ruský denník Kommersant informoval, že na útoku proti Moskve sa podieľali stovky dronov. Podľa dostupných údajov utrpelo zranenia 17 ľudí.
Portál Kyiv Independent uviedol, že mohlo ísť o najrozsiahlejší ukrajinský dronový útok namierený proti Moskve od začiatku ruskej invázie.
Jedným z hlavných cieľov bola Moskovská ropná rafinéria. Tento podnik má pre ruskú metropolu strategický význam, keďže zabezpečuje približne 40 percent palív spotrebovaných v Moskovskej oblasti. Zároveň patrí medzi kľúčových dodávateľov leteckého paliva pre moskovské letiská.