Sobota27. jún 2026, meniny má Ladislav, Ladislava, zajtra Beáta

Hrozivý pád vo Vysokých Tatrách: Poľský turista sa zrútil zo 150 metrov! Do nemocnice ho previezli vo vážnom stave

Ilustračný obrázok
(Zdroj: hzs.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VYSOKÉ TATRY - V oblasti Velickej steny vo Vysokých Tatrách spadol v sobotu poľský turista. Utrpel viacero zranení. Pád z výšky približne 150 metrov nahlásili na operačné stredisko tiesňového volania Horskej záchrannej služby (HZS) náhodní horolezci, ktorí ho spozorovali. HZS o tom informovala na webovej stránke.

„Následne HZS kontaktoval ďalší horolezec vystupujúci na Velický zub, ktorý bol rovnako svedkom pádu a videl turistu nehybne ležať v žľabe pod stenou,“ doplnili horskí záchranári. Na miesto vrtuľníkom Letky Ministerstva vnútra SR dopravili záchranárov HZS. Posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby pri nich vysadila aj lekára. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti turistu s mnohopočetnými zraneniami vo vážnom stave letecky transportovali do nemocnice v Poprade.

Viac o téme: NemocnicaPádTuristaPoľskoHorská záchranná služba (HZS)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Po mladom turistovi sa
Po mladom turistovi sa zľahla zem: V Tatrách ho hľadali od štvrtka
Domáce
Los Cristianos na španielskom
Panika v dovolenkovom raji: Turista zomrel po brutálnom útoku! Páchateľ je na úteku
Zahraničné
VIDEO Desivé zábery z
VIDEO Desivé zábery z Tatier: Turistický chodník sa zmenil na dravú rieku, boj o život pod Rysmi!
Domáce
Tatry nie sú aquapark!
Tatry nie sú aquapark! VIDEO Do plesa sa vošiel ochladiť ďalší nedisciplinovaný turista! Kúpal sa, akoby nič
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

VIDEO Kucherenko si vypočula útoky na svoju postavu: Toto je podľa mňa na žene krásne!
VIDEO Kucherenko si vypočula útoky na svoju postavu: Toto je podľa mňa na žene krásne!
Prominenti
Premiér Robert Fico vyjadril solidaritu s robotníkmi pracujúcich vo vysokých teplotách na diaľnici D2
Premiér Robert Fico vyjadril solidaritu s robotníkmi pracujúcich vo vysokých teplotách na diaľnici D2
Správy
21. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia v Martine
21. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia v Martine
Správy

Domáce správy

ŠOK Polícia oznámila ďalšiu
ŠOK Polícia oznámila ďalšiu smrť pri vode: Z hladiny vytiahli mladé dievča (†20), len včera takto zomreli traja ľudia!
Domáce
Hrozivý pád vo Vysokých
Hrozivý pád vo Vysokých Tatrách: Poľský turista sa zrútil zo 150 metrov! Do nemocnice ho previezli vo vážnom stave
Domáce
Už to bola len
Už to bola len otázka ČASU: Slováci sa poriadne spotia, meteorológovia ohlásili prekročenie tropickej 40-tky!
Domáce
Horúčavy v Banskobystrickom kraji: Zariadenia pre seniorov prijali prísne opatrenia na ochranu klientov
Horúčavy v Banskobystrickom kraji: Zariadenia pre seniorov prijali prísne opatrenia na ochranu klientov
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Luke Thompson zomrel po
Šokujúca BITKA na ulici: Mladého otca zabil JEDINÝ ÚDER! Rodina zverejnila drsné zábery, AUTENTICKÉ VIDEO
Zahraničné
Extrémne teplo na SEVERE
Extrémne teplo na SEVERE Európy! V tejto krajine namerali najvyššiu teplotu od roku 1874
Zahraničné
Panika na priecestí a
Panika na priecestí a napínavé SEKUNDY: Zúfali chlapi na VIDEU tlačili auto ručne, márne MÁVANIE rušňovodičovi
Zahraničné
Hrozný výjav na oblohe:
Hrozný výjav na oblohe: Padajúce lietadlo zachytila kamera AUTOŠKOLY, výbuch a smrť dvoch ľudí bola nezvratná!
Zahraničné

Prominenti

Silvia Kucherenko
VIDEO Kucherenko po útokoch na svoju postavu: NEUVERÍTE, čo jej v detstve hovoril otec
Domáci prominenti
Gillian Anderson
FOTO Agentky Scullyovej: Zmáčaná krvou od hlavy po päty! Preboha, čo sa jej stalo?
Zahraniční prominenti
FOTO Bekr chcel byť SUPER
Bekr chcel byť SUPER otec, ale nevyšlo to: Za túto chybu schytal od dcéry studenú sprchu
Domáci prominenti
Belohorcová svojho exmanžela vo
Drsné odhalenie o Hájkovi! Belohorcová mu poriadne naložila: Je to manipulátor a patologický klamár
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Neuveriteľné pátranie v Texase: Obrovská žirafa zmizla bez stopy! Hľadali ju takmer dva týždne
Zaujímavosti
Objavili sme grécky Karibik:
Objavili sme grécky Karibik: Jeden let z Bratislavy a nádhernú pláž môžete mať iba pre seba
dromedar.sk
Vaše ruže nekvitnú tak,
Vaše ruže nekvitnú tak, ako by mali? Odborníci prezradili 8 jednoduchých trikov pre zdravšie a bohatšie kvety
Zaujímavosti
Blankytne modrá a nekonečná
Blankytne modrá a nekonečná je hladina Balatonu: Maďarské more si zamilujete
dromedar.sk

Dobré správy

Hit, o ktorom sa
Hit, o ktorom sa hovorí celé leto: Nový spôsob opaľovania zažíva boom!
hashtag.sk
Myslíte si, že ste
Myslíte si, že ste len unavení? Odborníčka varuje pred príznakmi, ktoré Slováci často ignorujú
vysetrenie.sk
Myslíte si, že sa
Táto banka má službu, o ktorej väčšina Slovákov netuší: Poznáte ju?
Domáce
Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce

Ekonomika

Odstavili fabriku Jaguaru v Nitre ruskí hackeri? Nečakaný zvrat vo vyšetrovaní incidentu za miliardy!
Odstavili fabriku Jaguaru v Nitre ruskí hackeri? Nečakaný zvrat vo vyšetrovaní incidentu za miliardy!
20 krajín, kam Slováci húfne cestujú: KVÍZ o menách, ktorý vás poriadne potrápi. Otestujte sa!
20 krajín, kam Slováci húfne cestujú: KVÍZ o menách, ktorý vás poriadne potrápi. Otestujte sa!
Poplach vo Volkswagene: Plánuje sa masívne prepúšťanie, ohrozených má byť až 100 000 pracovných miest!
Poplach vo Volkswagene: Plánuje sa masívne prepúšťanie, ohrozených má byť až 100 000 pracovných miest!
Spor o 13. dôchodky naberá na obrátkach: Slováci by najradšej zmenili spôsob ich vyplácania! (prieskum)
Spor o 13. dôchodky naberá na obrátkach: Slováci by najradšej zmenili spôsob ich vyplácania! (prieskum)

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Fiasko na MS, aké nemá obdobu! Zúrivý kapitán Iránu po krachu obviňuje Američanov a FIFA
MS VO FUTBALE 2026 Fiasko na MS, aké nemá obdobu! Zúrivý kapitán Iránu po krachu obviňuje Američanov a FIFA
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Prvotriedna senzácia na MS: Futbalový trpaslík šokoval svet a oslavuje postup
MS VO FUTBALE 2026 Prvotriedna senzácia na MS: Futbalový trpaslík šokoval svet a oslavuje postup
MS vo futbale
Srdcervúce tragédie vo Venezuele: Žena futbalistu zomrela pri záchrane ročnej dcérky
Srdcervúce tragédie vo Venezuele: Žena futbalistu zomrela pri záchrane ročnej dcérky
Ostatné
MS VO FUTBALE 2026 Krejčí vytiahol papier a čítal: Kritika je slabé slovo, náš futbal hnije už veľmi dlho
MS VO FUTBALE 2026 Krejčí vytiahol papier a čítal: Kritika je slabé slovo, náš futbal hnije už veľmi dlho
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
Predstavujeme
Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Zaujímavosti
PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
Klasické testy
FOTO/VIDEO Škoda Peaq prichádza a usadí sa na vrchol ponuky. Toľko bude stáť?
FOTO/VIDEO Škoda Peaq prichádza a usadí sa na vrchol ponuky. Toľko bude stáť?
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Prečo kolega dostal pridané a vy nie? Dôvody, ktoré rozhodujú o zvýšení platu častejšie, než si myslíte
Prečo kolega dostal pridané a vy nie? Dôvody, ktoré rozhodujú o zvýšení platu častejšie, než si myslíte
Mzda
Robíte skvelú prácu, no na pohovoroch vás aj tak predbiehajú iní? Možno robíte túto zásadnú chybu
Robíte skvelú prácu, no na pohovoroch vás aj tak predbiehajú iní? Možno robíte túto zásadnú chybu
Hľadám prácu
Práca počas PN a dovolenky: Čo vám šéf môže a nemôže nariadiť
Práca počas PN a dovolenky: Čo vám šéf môže a nemôže nariadiť
Dovolenka a Choroba
Dovolenka na zotavenie z dvanástky: Kedy bežný víkend nestačí a ako spoznať, že vaše telo volá o pomoc
Dovolenka na zotavenie z dvanástky: Kedy bežný víkend nestačí a ako spoznať, že vaše telo volá o pomoc
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Nevyhadzujte šupky z jablkového koláča. Vyrobte si poctivý domáci ocot
Nevyhadzujte šupky z jablkového koláča. Vyrobte si poctivý domáci ocot
Rady a tipy
Jedlá na paličke inak: Ako pripraviť netradičné špízy
Jedlá na paličke inak: Ako pripraviť netradičné špízy
Rady a tipy

Technológie

Ľudský mozog možno nie je taký výnimočný, ako si myslíme. Filozofi spochybňujú, že vedomie potrebuje mäso a krv
Ľudský mozog možno nie je taký výnimočný, ako si myslíme. Filozofi spochybňujú, že vedomie potrebuje mäso a krv
Technológie
Je to oficiálne: Nové stíhačky F-35 sa dodávajú bez radarov
Je to oficiálne: Nové stíhačky F-35 sa dodávajú bez radarov
Vojenská technika
7 skrytých funkcií Androidu, vďaka ktorým sa ti práca s mobilom niekoľkonásobne zrýchli
7 skrytých funkcií Androidu, vďaka ktorým sa ti práca s mobilom niekoľkonásobne zrýchli
Android
Gemini 3.5 Flash už vidí obrazovku a vie ovládať počítač. Google z AI robí nástroj, ktorý dokáže konať aj bez tvojho klikania
Gemini 3.5 Flash už vidí obrazovku a vie ovládať počítač. Google z AI robí nástroj, ktorý dokáže konať aj bez tvojho klikania
Umelá inteligencia

Bývanie

V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla
Objavili sme trik dizajnérov a už vieme, ako vytvárajú perfektne zladené interiéry. Naučte sa toto základné pravidlo
Objavili sme trik dizajnérov a už vieme, ako vytvárajú perfektne zladené interiéry. Naučte sa toto základné pravidlo
Je nová, ale do prostredia hôr ticho zapadla. Po rokoch je z chalupy zas krásne miesto, kde sa dá zabudnúť na stres
Je nová, ale do prostredia hôr ticho zapadla. Po rokoch je z chalupy zas krásne miesto, kde sa dá zabudnúť na stres

Pre kutilov

Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Záhrada
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Zelenina a ovocie
Mliečna alebo mútna voda v bazéne: 3 najčastejšie chyby s chémiou, ktoré robíte počas horúčav
Mliečna alebo mútna voda v bazéne: 3 najčastejšie chyby s chémiou, ktoré robíte počas horúčav
Záhrada
Žltnú vám listy na cesnaku? Takto spoznáte, že musí ísť urýchlene zo zeme
Žltnú vám listy na cesnaku? Takto spoznáte, že musí ísť urýchlene zo zeme
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Manželka mi dala k narodeninám trojku: Malo to však dopad, aký ani jeden z nás nečakal
Sex
Manželka mi dala k narodeninám trojku: Malo to však dopad, aký ani jeden z nás nečakal
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Luke Thompson zomrel po
Zahraničné
Šokujúca BITKA na ulici: Mladého otca zabil JEDINÝ ÚDER! Rodina zverejnila drsné zábery, AUTENTICKÉ VIDEO
ŠOK Polícia oznámila ďalšiu
Domáce
ŠOK Polícia oznámila ďalšiu smrť pri vode: Z hladiny vytiahli mladé dievča (†20), len včera takto zomreli traja ľudia!
Panika na priecestí a
Zahraničné
Panika na priecestí a napínavé SEKUNDY: Zúfali chlapi na VIDEU tlačili auto ručne, márne MÁVANIE rušňovodičovi
Už to bola len
Domáce
Už to bola len otázka ČASU: Slováci sa poriadne spotia, meteorológovia ohlásili prekročenie tropickej 40-tky!

Ďalšie zo Zoznamu