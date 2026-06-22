Ostrá roztržka medzi Ukrajinou a Poľskom: Zelenskyj prirovnal prezidenta k Orbánovi! To nedopadne dobre

KYJEV - Spor medzi Kyjevom a Varšavou nabral nový rozmer. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil poľského prezidenta Karola Nawrockého z podnecovania protiukrajinských nálad a jeho postup prirovnal k politike maďarského premiéra Viktora Orbána. Konflikt sa rozhorel po odobratí najvyššieho poľského štátneho vyznamenania ukrajinskej hlave štátu.
Vzťahy medzi Poľskom a Ukrajinou sa v posledných dňoch ocitli pod silným tlakom. Dôvodom je rozhodnutie poľského prezidenta Karola Nawrockého odobrať Volodymyrovi Zelenskému Rad Bieleho orla, najvyššie štátne vyznamenanie krajiny.
Ukrajinský prezident na tento krok reagoval nezvyčajne ostro. V rozhovore pre televíziu TSN naznačil, že za rozhodnutím poľskej hlavy štátu vidí predovšetkým domácu politiku.
Zelenskyj: Ide o vnútropolitický boj
Podľa ukrajinského prezidenta sa Nawrocki snaží posilniť pozíciu svojej politickej strany v zápase s vládou premiéra Donalda Tuska.
„Vidím v tom výlučne volebný proces. Prezident Karol Nawrocki bojuje o pozíciu svojej strany voči premiérovi Donaldovi Tuskovi. My s tým nemáme nič spoločné, je to ich vnútorná záležitosť,“ vyhlásil Zelenskyj.
Zároveň zdôraznil, že Poľsko a Ukrajina si nemôžu dovoliť stať sa protivníkmi. „Nemôžeme nebyť partnermi ani priateľmi s Poliakmi, pretože sme susedia,“ povedal.
Prirovnanie k Orbánovi
Najväčšiu pozornosť však vzbudili jeho slová o údajnom podnecovaní nepriateľských nálad voči Ukrajincom. „Je to to isté, čo robil Orbán. Je to zlá cesta. Myslím si, že sa to zle skončí,“ vyhlásil Zelenskyj.
Podľa ukrajinského prezidenta nemožno dlhodobo budovať politickú podporu na nepriateľstve voči inému národu, pretože to môže poškodiť vzťahy medzi krajinami.
Spomenul aj dar od Nawrockého
Zelenskyj počas rozhovoru odhalil aj šokujúci detail zo svojho prvého stretnutia s poľským prezidentom.
Tvrdí, že pri privítaní dostal od Nawrockého knihu venovanú volynskej tragédii, pri ktorej počas druhej svetovej vojny zahynuli desaťtisíce Poliakov rukou ukrajinských nacionalistov.
„Nikdy som o tom verejne nehovoril. Teraz o tom hovorím otvorene, pretože podniká kroky, ktoré považujem za nesprávne,“ uviedol ukrajinský prezident.
Zároveň poznamenal, že Poľsko je demokratická krajina a malo by budovať vzťahy s Ukrajinou, ktorá podľa jeho slov dnes bráni nielen seba, ale aj bezpečnosť celej Európy.
Spor vyvolalo meno jednotky
Nawrocki oznámil odobratie vyznamenania minulý týždeň. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že Zelenskyj v máji podpísal dekrét, ktorým jednej z jednotiek ukrajinských ozbrojených síl udelil čestný názov „Hrdinovia UPA“.
Práve odkaz na Ukrajinskú povstaleckú armádu vyvolal v Poľsku silnú kritiku. UPA je totiž spájaná s masakrami poľského civilného obyvateľstva na Volyni počas druhej svetovej vojny.
Rozhodnutie kritizovali viacerí poľskí politici vrátane premiéra Donalda Tuska či ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Zelenskyj vrátil vyznamenanie
Ukrajinský prezident následne oznámil, že Rad Bieleho orla poslal poštou späť do Poľska.
Pripomenul pritom, že ocenenie mu v roku 2023 udelil vtedajší prezident Andrzej Duda za zásluhy o rozvoj poľsko-ukrajinských vzťahov a spoluprácu v oblasti demokracie, mieru a bezpečnosti.
Zelenskyj zároveň poznamenal, že medzi historickými držiteľmi tohto vyznamenania boli aj osobnosti ako ruská cárovná Katarína II., taliansky diktátor Benito Mussolini či bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder.
Pridali sa aj ďalší ukrajinskí politici
Kauza mala odozvu aj na Ukrajine. Po oznámení rozhodnutia poľského prezidenta sa svojich poľských štátnych vyznamenaní vzdali viacerí vysokopostavení predstavitelia krajiny.
Medzi nimi boli minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, šéf prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov, jeho zástupca Ihor Žovkva, veľvyslanec Ukrajiny v Poľsku Vasyl Bodnar, ale aj bývalí prezidenti Leonid Kučma, Viktor Juščenko a Petro Porošenko.
Tusk vyzval na upokojenie situácie
Poľský premiér Donald Tusk po vypuknutí sporu upozornil, že rastúce napätie medzi Varšavou a Kyjevom hrá do karát Rusku.
„Konflikt medzi Poľskom a Ukrajinou teší Putina a šokuje našich spojencov. Úlohou prezidentov Zelenského a Nawrockého je tlmiť emócie, nie zvyšovať napätie. Frontová línia vedie inde,“ odkázal na sociálnej sieti X.
Reakcia Nawrockého
Poľský prezident Karol Nawrocki v pondelok odmietol tvrdenie, že spor s Ukrajinou o historické otázky súvisí s vnútropolitickým zápasom v Poľsku. Reagoval tak na Zelenského vyjadrenie, že rozhodnutie odobrať mu Rad bielej orlice bolo výsledkom domáceho politického zápasu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Pán Volodymyr, vážený pán prezident, spor sa vôbec netýka vnútorných záležitostí Poľska,“ vyhlásil. Predmetom sporu je podľa neho hodnotenie historických udalostí a postoj k symbolom ukrajinského nacionalizmu.
Nawrocki uviedol, že Zelenskyj sa mýli a Poliaci si uvedomujú rozsah zločinov, ktoré ukrajinskí nacionalisti spáchali na poľskom území. „Spor sa týka vnímania historických problémov a toho, že v Poľsku neakceptujeme červeno-čiernu banderovskú zástavu,“ dodal. Podľa prezidenta by mali byť v tejto otázke jednotní prezident aj vláda.