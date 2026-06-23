PEKLO ako v púšti! Meteorológovia veštia rekordné teploty: Padnú aj 40tky a vieme, kedy sa konečne ochladí

BRATISLAVA - Horúčavy budú vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. Očakávajú sa teploty od 30 stupňov na severe a na juhozápade 39 stupňov. Atakovaná môže byť aj hranica 40 stupňov. Zároveň je nízka pravdepodobnosť výskytu zrážok. Ochladenie sa črtá 1. až 2. júla. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovala meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Nikoleta Hrušková.
„Tlaková výš je nad vnútrozemím Európy nielen v prízemnej vrstve, ale aj vo vyšších vrstvách ovzdušia stabilná. Stáva sa stacionárnou až blokujúcou pre frontálne systémy, ktoré postupujú z Atlantického oceána smerom do vnútrozemia. Tieto frontálne systémy sa vlastne nedostávajú do vnútrozemia, resp. ak sa dostanú, tak sa vo vysokom tlaku rýchlo rozpadnú,“ priblížila Hrušková.
V najbližších dňoch očakáva hlavne suché počasie a veľmi málo zrážok. Prevládať bude veľmi teplé až mimoriadne teplé počasie. Nočné teploty by sa podľa Hruškovej mali hýbať väčšinou v rozpätí od 21 do 22 stupňov, v horských údoliach bude o čosi chladnejšie.
Prvé zrážky by mohli prísť už budúci týždeň
Tvrdí, že prvé zrážky by mohli prísť na Slovensko v pondelok (29. 6.) alebo utorok (30. 6.). Budú však vo forme prehánok či búrok, nepôjde o celoplošný dážď. Vyskytnúť by sa podľa odborníčky teraz nemali ani intenzívne búrky, do úvahy pripadajú začiatkom budúceho týždňa.
„V tejto predpovedi sa zhodujú viaceré predpovedné modely, a to teda aj vďaka tomu, že tlaková výš je stacionárna a stabilná, takže odchýlky medzi predpoveďami niektorých predpovedných modelov sú minimálne. Taktiež odchýlka vo vývoji teploty, zrážok alebo oblačnosti do najbližších dní, je tiež minimálna, čiže treba počítať, že úspešnosť predpovede bude vysoká,“ skonštatovala meteorologička.