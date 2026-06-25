Brutálny incident na MS vo futbale po zápase Česka: VIDEO Auto vrazilo do davu fanúšikov! 17 zranených

MEXICO - Oslavy víťazstva Mexika nad Českom sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenili na chaos. Do davu fanúšikov vletelo auto, pričom zranenia utrpelo najmenej 17 ľudí. Desivý incident zachytili aj videá.
Oslavy futbalového víťazstva prerušila hrôza
To, čo malo byť večerom plným radosti, sa zmenilo na dramatické chvíle. Po triumfe mexickej futbalovej reprezentácie nad Českom vypukli v meste Cabo San Lucas oslavy postupu do šestnásťfinále majstrovstiev sveta. Krátko nato však do zhromaždených fanúšikov vrazilo osobné auto.
Podľa miestnych úradov utrpelo zranenia najmenej 17 ľudí. Medzi zranenými sú muži aj ženy a viacerých previezli do nemocníc. Najmenej jeden človek je vo vážnom stave.
Zábery zachytili okamih nárazu
Na sociálnych sieťach sa objavili videá, ktoré dokumentujú priebeh incidentu. Na jednom zo záznamov je vidieť, ako vozidlo najprv pomaly prechádza davom ľudí. Na kapote pritom leží muž, ktorému sa po chvíli podarí zoskočiť.
Fanúšikovia následne začnú do auta udierať a jeden z nich hodí na vozidlo nápoj. O niekoľko sekúnd vodič prudko zrýchli a prejde priamo cez dav. Ľudia v panike uskakujú, kým auto napokon narazí do obrubníka.
Na ďalších záberoch je vidieť poškodenú prednú časť vozidla. Skupina fanúšikov sa následne rozbehne k autu, aby vodiča zadržala. Na ceste medzitým zostáva ležať muž s krvácajúcim poranením hlavy.
Vodiča zadržali priamo na mieste
Bezprostredne po incidente bezpečnostné zložky uzavreli okolie nehody, aby mohli záchranári ošetriť zranených a odviezť ich do nemocníc.
Úrady zároveň potvrdili, že vodiča zadržali priamo na mieste. Aj jeho previezli do nemocnice, kde je pod policajným dohľadom. O ďalšom právnom postupe rozhodnú vyšetrovatelia po tom, ako to dovolí jeho zdravotný stav.
Vyšetrovanie pokračuje
Generálny tajomník mesta Los Cabos Alberto Rentería Santana uviedol, že bezpečnostné zložky na prípade intenzívne spolupracujú.
„Koordinácia medzi bezpečnostnými orgánmi pokračuje a okolnosti incidentu sú predmetom vyšetrovania,“ povedal. Dodal, že momentálne je najdôležitejšie poskytnúť pomoc všetkým zraneným. „Našou prioritou je postarať sa o ľudí, ktorých táto udalosť zasiahla, a poskytnúť im potrebnú podporu,“ zdôraznil.