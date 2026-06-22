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Krvavá streľba v meste: Hlásia troch mŕtvych, medzi obeťami je aj policajt

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

MONTREAL - Streľba vo štvrti Côte-des-Neiges v Montreale si dnes vyžiadala troch mŕtvych: policajta, civilistu a podozrivého, píše spravodajský web kanadskej stanice CBC. Ďalší dvaja policajti a civilista boli podľa polície zranení.

Polícia zároveň obyvateľov vyzvala, aby sa miestu streľby vyhýbali a oznámila, že čoskoro oznámia podrobnosti na tlačovej konferencii.

Podozrivého polícia podľa svojho vyhlásenia "neutralizovala". Predtým uviedla, že je ozbrojený a nebezpečný.

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