Rekordný cestný pirát na diaľnici v Chorvátsku je Čech: Namerali mu rýchlosťou 253 km/h, akú dostal pokutu?

ZADAR – Na hlavnej chorvátskej motoristickej tepne A1, ktorú pri ceste za dovolenkou masívne využívajú aj tisíce Slovákov, zadržali policajti v civilnom vozidle 52-ročného Čecha, ktorý výrazným spôsobom porušil predpisy. Na úseku s maximálnou povolenou rýchlosťou 130 km/h išiel takmer dvojnásobne rýchlejšie.
Incident sa odohral počas nedele, kedy na chorvátskych cestách kulminovala vlna víkendových presunov turistov. Posádka policajného civilného vozidla určeného na stíhanie rýchlych áut namerala na úseku diaľnice A1 medzi obcami Pristeg a Zadar luxusné vozidlo, ktoré sa rútilo smerom na sever.
Prístroje v policajnom aute ukázali hodnotu 253 km/h. Vodič tak na úseku, kde je legislatívne stanovené maximum 130 km/h, prekročil povolenú rýchlosť o viac ako 120 km/h a išiel takmer dvojnásobne rýchlejšie, než dovoľujú chorvátske zákony.
Tvrdý trest pre 52-ročného cudzinca
Za volantom športovo ladeného auta sedel 52-ročný štátny príslušník Českej republiky. Policajná hliadka vozidlo okamžite odstavila na bezpečnom mieste a vodiča podrobila kontrole. Vzhľadom na závažnosť priestupku a vysokú mieru rizika, ktorú svojou jazdou spôsobil, bol postup mužov zákona rýchly a nekompromisný.
„Vodičovi bol za spáchaný dopravný priestupok vystavený priestupkový rozkaz s finančnou pokutou vo výške 660 eur. Zároveň mu bolo uložené ochranné opatrenie v podobe zákazu vedenia motorových vozidiel na území Chorvátskej republiky po dobu jedného mesiaca,“ informovalo v stanovisku zadarské policajné riaditeľstvo.
Pre českého turistu sa tak dovolenková cesta výrazne predražila a skomplikovala, keďže po zvyšok pobytu už legálne v krajine šoférovať nemôže. Chorvátske orgány v tejto súvislosti opätovne apelujú na zahraničných vodičov, aby rešpektovali rýchlostné limity. Miestna polícia nasadzuje do terénu zvýšený počet hliadok a technických prostriedkov, pričom neoznačené rýchle vozidlá sa zameriavajú práve na rizikové úseky diaľnic smerujúcich k moru.