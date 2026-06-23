Česi sú v šoku: VIDEO Po diaľnici sa im preháňali tanky! Pripravujú sa na vojnu?

PRAHA - Nezvyčajný pohľad sa naskytol motoristom na českej diaľnici D35. Kolóna moderných tankov Leopard 2A4 sa tam prvýkrát zapojila do výcviku jazdy po diaľnici. Obrnené stroje dosahovali rýchlosť až 60 kilometrov za hodinu a vzbudzovali takú pozornosť, že mnohí vodiči počas jazdy siahali po mobilných telefónoch.
Česká armáda absolvovala prvý praktický nácvik presunu tankov Leopard 2A4 po diaľnici. Výcvik prebiehal na približne deväťkilometrovom úseku diaľnice D35 medzi Kocúrovcom a Veľkým Újezdom na Olomoucku.
Pôvodne armáda plánovala nasadiť deväť tankov a jedno vyprosťovacie vozidlo. Napokon sa po dohode s ministerstvom dopravy a Riaditeľstvom ciest a diaľnic (ŘSD) rozhodla pre šesť tankov, čo podľa velenia plne postačovalo na potreby výcviku.
Každý vodič si trasu vyskúšal osobne
Počas cvičenia sa vystriedalo približne 30 vodičov vycvičených na obsluhu tankov Leopard 2A4. Každý z nich absolvoval diaľničný úsek raz, pričom kolóna prešla trasu celkovo päťkrát.
Veliteľ 73. tankového práporu v Přáslaviciach Tomáš Suchý uviedol, že podobné presuny patria medzi schopnosti, ktoré musia ozbrojené sily pravidelne nacvičovať.
„V rámci presunov armád NATO sme tranzitnou krajinou a musíme to vedieť aj trénovať,“ citoval ho portál Echo24.cz.
Päťdesiatpäť ton na pásoch
Hoci jeden tank Leopard 2A4 váži približne 55 ton, armáda zdôraznila, že vozidlá nepredstavujú pre vozovku väčšiu záťaž než nákladné súpravy.
Dôvodom sú špeciálne gumové prvky na pásoch, ktoré rozkladajú hmotnosť vozidla na väčšiu plochu.
Podľa Suchého je tlak tanku na vozovku dokonca nižší než pri niektorých kamiónových súpravách. Aj prejazdy cez mosty boli naplánované tak, aby sa na moste nachádzal vždy len jeden tank.
Počas výcviku dosahovali obrnené stroje rýchlosť približne 50 až 60 kilometrov za hodinu, pričom ich technický limit je podľa armády až 68 kilometrov za hodinu.
Vodiči hovoria o silnom zážitku
Jeden z vojakov, ktorý sa zúčastnil cvičenia, opísal jazdu po diaľnici ako mimoriadnu skúsenosť.
„Riadiť Leopard na diaľnici bol pre mňa silný zážitok, ale zároveň veľká zodpovednosť. Nešlo len o samotnú jazdu, ale aj o udržiavanie tempa, rozostupov a presné reagovanie na povely tak, aby sa celá kolóna pohybovala bezpečne a plynulo,“ uviedol.
Motoristi vytiahli mobily
Práve prítomnosť tankov na frekventovanej diaľnici pútala pozornosť okoloidúcich vodičov.
Podľa Tomáša Suchého si mnohí motoristi aj vodiči kamiónov obrnené vozidlá fotografovali alebo natáčali na mobilné telefóny priamo počas jazdy.
„Dnes by si asi Polícia Českej republiky pri rozdávaní pokút prišla na svoje,“ poznamenal veliteľ s narážkou na používanie mobilov za volantom.
Žiadne poškodenie diaľnice
Výcvik prebiehal v úzkej spolupráci s ŘSD, ktoré monitorovalo stav komunikácie.
Hovorca ŘSD Jan Rýdl podľa Echo24.cz uviedol, že zatiaľ nemajú informácie o žiadnom poškodení vozovky spôsobenom tankami.
Tanky sa pohybovali v pravom jazdnom pruhu vyhradenom kužeľmi. Pri budúcich presunoch by mala kolónu sprevádzať už len Vojenská polícia.
Leopardy nahrádzajú sovietske tanky
Leopard 2A4 patrí medzi najmodernejšie tanky vo výzbroji českej armády. Tieto stroje postupne nahrádzajú staršie tanky T-72 M4CZ.
Prvé kusy získala Česká republika od Nemecka koncom roka 2022 ako súčasť kompenzácie za vojenskú pomoc poskytnutú Ukrajine.
Tank meria bez hlavne 7,7 metra, je široký 3,75 metra a vysoký približne tri metre. V teréne aj na cestách patrí medzi najvýkonnejšie obrnené vozidlá vo výzbroji armád NATO.