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Je to oficiálne! Britský premiér Starmer odstupuje z funkcie

Britský premiér Keir Starmer oznamuje, že odstúpi z funkcie predsedu vlády Zobraziť galériu (2)
Britský premiér Keir Starmer oznamuje, že odstúpi z funkcie predsedu vlády (Zdroj: TASR/AP/Kin Cheung)
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ČTK, TASR

LONDÝN - Britský premiér Keir Starmer odstúpi z funkcie predsedu vlády a tiež z pozície lídra Labouristickej strany. Na čele kabinetu zostane, kým strana v najbližších týždňoch nevyberie jeho nástupcu. Vyhlásil to v pondelok na tlačovej konferencii.

O svojom rozhodnutí už Starmer informoval kráľa Karola III. Výkonný výbor Labouristickej strany požiadal, aby stanovil harmonogram výberu nového straníckeho lídra. Nominácie sa uzavrú pred letnou parlamentnou prestávkou, ktorá sa začne 16. júla. Nový premiér prevezme funkciu v polovici júla, ak sa bude o pozíciu uchádzať iba jeden kandidát, alebo do konca augusta, ak sa budú konať vnútrostranícke voľby. Starmer dovtedy zotrvá na čele vlády a prisľúbil, že zabezpečí riadne odovzdanie moci a svojho nástupcu bude plne podporovať.

Odchádzajúci premiér Starmer sa funkcie ujal v júli 2024

Odchádzajúci premiér Starmer sa funkcie ujal v júli 2024 po tom, čo si labouristi pod jeho vedením vo voľbách zabezpečili najväčšiu parlamentnú väčšinu od roku 2001. Odvtedy však jeho popularita prudko klesla najmä v dôsledku nespokojnosti verejnosti z rastu životných nákladov a série škandálov vo vláde. Starmerovu pozíciu oslabili aj odchody viacerých ministrov. Tlak na jeho demisiu sa zintenzívnil v marci po tom, čo vyšli najavo správy, že Starmerovou vládou nominovaný veľvyslanec vo Washingtone Peter Mandelson mal väzby na sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. O možnej Starmerovej rezignácii sa začalo hlasnejšie hovoriť predovšetkým po katastrofálnych výsledkoch labouristov v májových komunálnych voľbách, ktoré boli vnímané ako neoficiálne referendum o premiérovi.

Emotívny prejav Starmera

Na pondelkovej tlačovej konferencii pred sídlom predsedu vlády na Downing Street 10 boli prítomní viacerí členovia kabinetu. Vo svojom emotívnom prejave Starmer vymenoval úspechy, ktoré jeho vláda dosiahla počas uplynulých takmer dvoch rokov. Zopakoval, že labouristom sa podarilo obmedziť príchody nelegálnych migrantov na malých lodiach a dostať mnohé deti z chudoby. „Obnovili sme dôveru v ekonomiku, obranu a národnú bezpečnosť,“ vyhlásil. O úmysle britského premiéra odstúpiť informovali v predstihu viaceré britské médiá. Na svojej sociálnej sieti Truth Social to v nedeľu napísal aj americký prezident Donald Trump. Premiér sa podľa médií pred prijatím konečného rozhodnutia o svojom ďalšom postupe rozprával cez víkend s manželkou vo vidieckom sídle britských premiérov Chequers.

Starmera predtým na odstúpenie vyzvali desiatky poslancov. Podľa BBC tak urobila aj ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová, ministerka vnútra Shabana Mahmoodová či ministerka dopravy Heidi Alexandrová. Podľa médií sa bude o funkciu premiéra uchádzať Starmerov stranícky rival a starosta Manchestru Andy Burnham. Vo štvrtkových doplňovacích voľbách v obvode Makerfield si opätovne zabezpečil kreslo v parlamente a môže sa tak uchádzať o pozíciu líra labouristov. Poslanecký sľub by mal zložiť už v pondelok. Starmerov nástupca sa stane siedmym britským premiérom za uplynulých desať rokov.

Farage po odstúpení Starmera požaduje predčasné voľby

Líder britskej protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage vyzval na predčasné parlamentné voľby po oznámení premiéra Keira Starmera o odchode z čela vlády a Labouristickej strany. „Reform UK požaduje voľby a sme pripravení priniesť radikálnu zmenu,“ deklaroval Farage, ktorého strana vedie v prieskumoch verejnej mienky. „Ak si labouristi myslia, že do Downing Street 10 môžu dosadiť ďalšieho profesionálneho politika, čaká ich prekvapenie,“ napísal. Narážal tým na starostu Manchestru Andyho Burnhama, ktorý by sa mohol stať novým lídrom labouristov.

Líder opozičných liberálnych demokratov Ed Davey v reakcii vyhlásil, že verejnosť už má dosť neustále sa meniacich premiérov. Starmerov nástupca bude siedmym predsedom britskej vlády za uplynulých desať rokov. „Briti majú dosť toho, že sú neustále sklamaní nekonečným kolotočom premiérov, pričom sa v skutočnosti nič nemení,“ napísal na X, „Tentoraz to musí byť iné. Nemôže ísť len o zmenu toho, kto sedí v Downing Street 10, musí ísť o zmenu našej nefunkčnej politiky, aby sme mohli napraviť našu krajinu,“ vyhlásil Davey.

Starmerovi sa už na X poďakovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej odchádzajúci premiér prispel k bezpečnosti Európy a Ukrajiny. „Mnohým vodcom môže trvať roky, kým z nich vyrastie taký štátnik, akým ste sa stali za dva roky,“ uviedla.

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