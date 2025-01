Trump chce vyvinúť nový systém protivzdušnej obrany: Rusko jeho plán kritizuje

(Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

MOSKVA - Rusko v piatok kritizovalo plán amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvinúť nový systém protivzdušnej obrany podobný izraelskej Železnej kupole, ktorý by mohol mať zariadenia aj vo vesmíre. Trump podľa Moskvy takýmito krokmi riskuje, že sa vesmír opäť zmení na pole konfrontácie. Informuje agentúra AFP.

Trump v pondelok nariadil ministrovi obrany, aby do 60 dní predložil plán realizácie "protiraketového obranného štítu novej generácie" chrániaceho pred balistickými, hypersonickými a modernými raketami s plochou dráhou letu, a to aj prostredníctvom vývoja vesmírnych záchytných zariadení. Záujmom o takýto systém, ktorý bude vyvinutý v USA, Trump podľa AFP oživil časti kontroverzného programu z éry svojho predchodcu Ronalda Reagana, nazývaného tiež "hviezdne vojny".

"Považujeme to za ďalšie potvrdenie zámeru USA premeniť vesmír na arénu ozbrojenej konfrontácie a rozmiestniť tam zbrane," povedala na tlačovom brífingu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Trumpov plán by podľa nej rozšíril raketové odstrašovanie USA do rozsahu "porovnateľného s Reaganovými hviezdnymi vojnami", čo Zacharovová označila za "ohavné".

Zároveň obvinila Washington, že sa týmto krokom predovšetkým snaží znehodnotiť ruské a čínske strategické odstrašovacie kapacity. "Mierne povedané, takéto prístupy Spojených štátov neprispejú k zníženiu napätia," dodala. AFP objasnila, že zmienka o Železnej kupole v Trumpovom výkonnom nariadení odkazuje na úspešný systém, ktorý Izrael používa na ničenie rakiet krátkeho doletu. Hrozby, ktorým podľa francúzskej agentúry čelia USA, sa však od takéhoto typu rakiet výrazne líšia.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý rok predstavil údajne novú hypersonickú strelu s názvom Orešnik (Lieska). Táto zbraň podľa odborníkov dokáže letieť rýchlosťou desaťnásobne vyššou ako rýchlosť zvuku. Šéf Kremľa tvrdí, že rakety Orešnik majú dosah do 5500 kilometrov a nie je možné ich zostreliť. Rusko už spomínanú raketu odpálilo na ukrajinské mesto Dnipro.

Pokiaľ ide o Čínu, tá sa v súvislosti s približovaním sa USA v oblasti technológií balistických a hypersonických rakiet spomína v ich národnej bezpečnostnej stratégii z roku 2022. Moskva i Washington sa v uplynulých rokoch vzájomne obviňujú z vyzbrojovania vesmíru. USA vlani v máji tvrdili, že Rusko umiestnilo "vesmírnu zbraň" na rovnakú obežnú dráhu ako americký satelit.