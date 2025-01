Zaujímavé rozhodnutie Švédska: Plánuje posielať svojich zločincov do zahraničných väzníc

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Odporúčame, aby sa tak dialo v rámci Európskej únie alebo schengenského priestoru," povedal vládny predstaviteľ Mattias Wahlstedt. Prípadné dohody medzi Švédskom a príslušnými krajinami bude musieť schváliť parlament.

Švédsko čelí vlne násilia gangov, vrátane streleckých a bombových útokov. Od 1. januára sú bombové útoky podľa AFP každodennou záležitosťou. Ich páchateľmi sú často tínedžeri, ktorých si gangy najímajú, pretože trestnú zodpovednosť majú až po dovŕšení 15 rokov.

Preplnenosť väzníc

"Jedným z konkrétnych dôsledkov tejto zmeny je, že viac ľudí bude uväznených a na dlhšie obdobie, čo povedie k zvýšenému tlaku na švédsky väzenský systém," povedal v utorok na tlačovej konferencii minister spravodlivosti Gunnar Strommer. Takýto postup posielania zločincov do zahraničia už má viacero krajín vrátane Nórska, Belgicka a Dánska.

Odborový zväz Seko, ktorý zastupuje aj zamestnancov väzníc, v utorok vyjadril nesúhlas s vládnym návrhom. "Verejné služby by sa nemali presúvať do iných krajín. Ide... aj o to, aby sa zabránilo predaju štátnych činností a ich prevádzkovaniu pod súkromným vedením," uviedol zamestnanec Seko. Podľa zväzu by bolo vhodnejšie zlepšiť "podmienky pre zamestnancov" a zabezpečiť "viac miest vo švédskych väzniciach".