Francúzsky Louvre čaká rekonštrukcia: Mona Lisa bude v špeciálnej miestnosti

Podľa Macrona bude dielo Leonarda da Vinciho v novom výstavnom mieste "nezávisle prístupné v porovnaní so zvyškom múzea" a návštevníkom bude múzeum vydávať "vlastný prístupový preukaz".Pri rekonštrukcii vznikne nový vchod od Seiny, ktorý otvoria do roku 2031. Macron uviedol, že nový prístup pomôže odľahčiť súčasný vstup do Louvru a múzeum ho bude financovať výlučne "z vlastných zdrojov". Celkovú hodnotu rekonštrukcie Macron neprezradil, no podľa AP to bude niekoľko stoviek miliónov eur.Po poslednej oprave Louvru v 80. rokoch 20. storočia v roku 1989 slávnostne odhalili ikonickú sklenenú pyramídu na nádvorí. Podľa riaditeľky múzea Laurence des Carsovej mu v súčasnosti hrozí "zastaranie".

Problémy spôsobujú úniky vody, teplotné výkyvy, ktoré "ohrozujú zachovanie umeleckých diel". Okrem toho v múzeu podľa des Carsovej nie je dostatok toaliet a ponuka stravovania.Obraz Mona Lisa bude mať vlastnú miestnosť na žiadosť riaditeľky múzea. Jeho popularita zatieňuje niektoré ďalšie obrazy ktoré zostávajú pre mnohých návštevníkov bez povšimnutia."Čelíme spoločnej výzve," povedal anonymne jeden z vládnych predstaviteľov. "A to ako môžeme Louvre prispôsobovať očakávaniam, privítať návštevníkov z celého sveta v pohodlných podmienkach a zároveň byť vedúcou inštitúciou v oblasti umeleckého a kultúrneho vzdelávania?" uviedol.

Rozpočet Louvru spolovice financuje Francúzsko a z druhej z predaj vstupeniek, príjmy z reštaurácií, obchodov a prenájom priestorov na špeciálne podujatia či iní partneri múzea.Minulý rok Louvre navštívilo približne 8,7 milióna návštevníkov. Viac ako tri štvrtiny tvorili turisti z USA, Číny a európskych krajín.