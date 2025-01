Mrazivé počasie v New Yorku uľahčuje boj proti početnej populácii potkanov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - V mrazivom počasí uplynulého týždňa sa mnoho obyvateľov New Yorku triaslo zimou, sťahovalo sa pred ňou do útulných miest a cítili sa vyčerpaní. Vrátane potkanov. Píše o tom agentúra AP.

Najľudnatejšie mesto Spojených štátov bolo ušetrené extrémne studeného vzduchu zo stredozápadu, nehovoriac o šoku z rekordnej snehovej nádielky na juhu krajiny. No teploty v pondelok dosahovali mínus tri stupne Celzia a v utorok a stredu zhruba mínus sedem, čo je hlboko pod priemerom.

archívne video

Po uliciach v hlavnom meste pobehujú potkany (Zdroj: Tip čitateľa)

Potkany zima stresuje

Takáto zima má na známe hlodavce v New Yorku mrazivý účinok. Podporuje ale snahy sa ich zbaviť, hovorí newyorská "potkania cárovná" Kathleen Corradiová. "Potkany zima stresuje. Zaháňa ich do nôr," povedal. "Takže sa musíme dvakrát toľko snažiť, keď teraz pred chladom utekajú do tepla," dodáva.

Potkan sa neukladá k zimnému spánku, obmedzuje ale svoju aktivitu, ak je dlhší čas mrazivé počasie. Hlodavce navyše prichádzajú o zdroje potravy, pretože ľudia sú menej vonku, a teda vyhadzujú málo obalov od jedla a ďalších vecí, na ktorých si potkany na uliciach pochutnávajú, vysvetľuje Corradiová.

To všetko spôsobuje, že sú potkani vystresovaní a potláčajú rozmnožovanie, čo je "naozaj ich superschopnosť", dodala. Potkany sa môžu rozmnožovať mnohokrát ročne, v podstate kedykoľvek sú na to vhodné podmienky, aj keď najplodnejšie bývajú od jari do jesene.

Profesor ekológie z Drexelskej univerzity Jason Munshi-South, ktorý skúmal newyorských potkanov, hovorí, že tí, ktorí sú schovaní v tuneloch metra, kanáloch, dierach či iných zákutiach, môžu zimu pomerne úspešne prečkať.

(Zdroj: Getty Images)

Potkany, ktoré si nezabezpečili úkryt, sa môžu vydať na nezvyčajné miesta, ako napríklad pod kapoty áut k blízkosti motora. Alebo do lákavej pivnice? Možno, ak ich majitelia budov starostlivo nezablokovali. Podľa Munshiho-Southa ale niektoré zvieratá pravdepodobne umrznú, predovšetkým ak sú už choré, podvyživené alebo inak oslabené. "Drsné zimy, ktoré zatiaľ zažívame, udržia potkaniu populáciu na nižšej úrovni, ak budeme mať trvalo chladné, mrazivé obdobia," uviedol. To všetko podľa Corradiovej nahráva newyorským bojovníkom s potkanmi dlho predtým, ako nastanú teplé mesiace.

Presný počet neexistuje

Žiadny oficiálny údaj o počte potkanov v New Yorku neexistuje, ale nikto nepopiera, že ich tu je už dlho veľa. Striedajúce sa mestské správy už k ich odstráneniu alebo aspoň zníženiu ich počtu vyskúšali rôzne prístupy.

Súčasný starosta New Yorku Eric Adams, ktorý sám bojoval s hlodavcami pri sebe doma v Brooklyne, vytvoril funkciu Corradiovej - ktorá sa oficiálne nazýva riaditeľ boja s hlodavcami - asi pred dvoma rokmi. Jeho správa tiež vyžaduje "kontajnerizáciu" odpadu. To znamená, že namiesto toho, aby sa plastové vrecia plné odpadkov vŕtali na krajoch chodníkov, musí byť odpad z domácností a firiem uložený v uzatvárateľných nádobách.