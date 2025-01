Krutá hra osudu! Prežila ohnivé peklo v Moste, no prišla o rodinu: PRVÉ SLOVÁ popálenej Lenky z nemocnice

Lenka prežila ničivý požiar v Moste, no prišla o svoju rodinu (Zdroj: X/Hasičský záchranný sbor ČR, Repro foto Facebook/ČT24)

MOST - Prešli už takmer 2 týždne, čo v reštaurácii v českom meste Most vypukol smrteľný požiar. Zomrelo kvôli nemu sedem ľudí a ďalších osem bolo zranených. Jedna z tých, ktorí prežili a sú hospitalizovaní v nemocnici, prehovorila. Lenka síce prežila, no kvôli ohnivému peklu prišla nielen o matku Hanku (†59) a brata Petra (†37) s jeho partnerkou. Jej otec zostáva v kritickom stave.