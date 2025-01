Scholz je mierne optimistický ohľadom vzťahov s USA po návrate Trumpa

Olaf Scholz (Zdroj: SITA/Annegret Hilse/Pool Photo via AP)

DAVOS — Nemecký kancelár Olaf Scholz vyjadril v utorok opatrný optimizmus ohľadom nemecko-amerických vzťahov po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu. Na Svetovom ekonomickom fóre v Davose v utorok uviedol, že prvé rozhovory s jeho administratívou boli dobré, a zdôraznil, že spolupráca je kľúčom k mieru a prosperite. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správy agentúr Reuters a DPA.

"Spojené štáty sú naším najbližším spojencom mimo Európy. A urobím všetko, čo je v mojich silách, aby to tak zostalo," povedal Scholz. "Moje prvé dobré rozhovory s prezidentom Trumpom a tiež kontakty medzi našimi poradcami idú týmto smerom," dodal.Spolupráca medzi Európou a Spojenými štátmi je podľa Scholza kľúčová pre mier a bezpečnosť na celom svete, ako aj pre ekonomický pokrok. Kancelár si však myslí, že Európa sa musí stať sebestačnejšou."Je jasné, že prezident Trump a jeho administratíva budú v najbližších rokoch držať svet v napätí," konštatoval. Týka sa to energetiky, klímy, obchodu, zahraničnej a bezpečnostnej politiky. To všetko sa však dá zvládnuť - "bez zbytočného rozruchu a rozhorčenia, ale aj bez falošného vnucovania sa".

Prečítajte si tiež Donald Trump zrušil opatrenia na ochranu práv LGBT+ osôb: USA budú uznávať len dve pohlavia, tvrdí

Scholz sa vyjadril aj ku gestu miliardára Elona Muska, ktoré urobil v pondelok počas prejavu v Capital One Arena vo Washingtone po Trumpovej inaugurácii. Po tom, ako sa Musk poďakoval podporovateľom nového prezidenta, položil si pravú ruku na srdce a rýchlo ju vystrel smerom nahor. Otočil sa a gesto zopakoval. "Moje srdce je s vami," povedal Musk. Gesto mnohým pripomínalo zakázaný nacistický pozdrav, v Nemecku známy ako Hitlergruß."V Európe a Nemecku môže každý slobodne vyjadriť svoj názor, aj keď je miliardár. Je však neakceptovateľné, ak sa to používa na podporu pravicovo extrémistických postojov. Toto by som rád zopakoval," povedal Scholz.