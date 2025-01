MIMORIADNY ONLINE Ruské mesto sa stalo terčom útokov! Ukrajinské drony zasiahli miestnu rafinériu

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Ruské mesto Smolensk na západe krajiny sa stalo počas noci terčom náletu ukrajinských dronov, uviedli ruské a ukrajinské médiá s odvolaním sa na miestne úrady. Drony zrejme útočili na miestnu rafinériu či na leteckú fabriku, uviedol server RBK-Ukrajina s odvolaním sa na informácie z ruských sociálnych sietí. Podľa nich bolo v meste počuť najmenej sedem výbuchov, vypuklo niekoľko požiarov a jeden z dronov sa zrútil na strechu obytného domu.