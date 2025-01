Na škole hrozil ďalší MASAKER! Žiak sa so zbraňou v ruke vyhrážal učiteľke a stláčal spúšť

(Zdroj: X/Policie ČR)

Českí policajti v pondelok zasahovali na Základnej škole Rudolfov v Juhočeskom kraji, kde sa žiak vyhrážal učiteľke. Polícia ho zadržala, uviedla to na sociálnej sieti X. "Hliadky dorazili do školy do 5 minút. Zistili, že žiaka druhého stupňa, ktorý sa vyhrážal, sama učiteľka zneškodnila k streľbe nedošlo. Žiak bol zadržaný, nikto nebol zranený. Nebezpečenstvo nehrozí. Vyučovanie v škole pokračuje," upresnila polícia aktuálnu situáciu. Polícia nekonkretizovala vek žiaka ani to, na akom mieste či v ktorej triede k incidentu došlo.

Podľa juhočeského hajtmana Martina Kubu, ktorý sa odvolal na informácie od riaditeľa krajskej polície, žiak namieril na učiteľku zbraň. Podľa informácií portálu Novinky.cz údajne dvakrát stlačil spúšť a okrem toho mal mať pri sebe ešte nôž a sekeru. "Našťastie nevyšla rana, útočníka sa podarilo zneškodniť a nikomu sa nič nestalo. Na mieste je polícia a vyšetruje ďalšie detaily. Všetci sú v bezpečí a mimo akékoľvek ohrozenie," napísal Kuba na Facebooku. Ako priblížila polícia, do školy privolali psychologický intervenčný tím.

