Turecko šokuje: Obnova vplyvu ako za Osmanskej ríše! TÁTO krajina sa už pripravuje na VOJNU

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a mapa z čias Osmanskej ríše (Zdroj: SITA/AP Photo/Stephanie Scarbrough)

JERUZALEM/ANKARA – Nedávne vyhlásenie Turecka vyvolalo na medzinárodnej scéne nepokoje. Turecký rezort diplomacie je presvedčený o tom, že kurdskí bojovníci v Sýrii budú už onedlho porazení. Ankara by k tomu mala využiť zmenu vládneho režimu v Sýrii. Jej kroky pozorne sleduje krajina, ktorá už je vo vojne. Hrozí tak otvorenie ďalšieho priameho konfliktu.

Turecké ambície na obnovu vplyvu ako z čias Osmanskej ríše vyvolali na Blízkom východe nepokoje. Podľa najnovšej správy Nagelovho výboru o výdavkoch na obranu a bezpečnostnú politiku je v najväčšom ohrození Izrael, ktorý by sa mal pripraviť na priamu konfrontáciu s Tureckom.

Spojenectvo s bojovými frakciami

Nagelov výbor je vládna komisia pod vedením bývalého šéfa národnej bezpečnostnej rady Jacoba Nagela. Ako uvádza The Jerusalem Post, Turecko by malo posilniť rizikovým spojenectvom so sýrskymi frakciami. Tohto scenára sa najviac obáva práve Izrael.

(Zdroj: TASR/AP Photo/Omar Albam)

"Hrozba zo Sýrie by mohla prerásť do niečoho ešte nebezpečnejšieho ako iránska hrozba. Bojové skupiny (v Sýrii) podporované Tureckom by mohli región ešte viac destabilizovať," uvádza sa v správe Nagelovho výboru. Toto vyhlásenie podčiarkujú aj kroky samotného tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý v Sýrii presadzuje kroky proti záujmom Izraela.

Nová vojenská stratégia

Nagelov výbor predložil začiatkom tohto týždňa odporúčania, v ktorých navrhol stratégiu na riešenie nových hrozieb. Rozpočet na obranu by sa mal navýšiť takmer o štyri miliardy eur ročne počas nasledujúcich piatich rokov.

"Sme svedkami zásadných zmien na Blízkom východe. Irán bol dlho našou najväčšou hrozbou, ale na scénu vstupujú nové sily a my musíme byť pripravení na neočakávané udalosti. Táto stratégia nám poskytuje plán na zabezpečenie budúcnosti Izraela," vyjadril sa po jej predložení premiér Benjamin Netanjahu.

Výbor okrem toho odporučil pre armádu dodanie ďalších stíhačiek F-15, bojové drony, systémy protivzdušnej obrany Iron Dome, David's Sling či laserový obranný systém Iron Beam. Pre bezpečnosť hraníc navrhovaná stratégia odporúča "výstavbu opevnenej bezpečnostnej bariéry" pozdĺž údolia rieky Jordán, čím ale na druhej strane hrozia možné nezhody s Jordánskom.