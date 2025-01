Venezuelský opozičný líder González sa stretol s Joe Bidenom

Venezuelský opozičný líder Edmundo González Urrutia. (Zdroj: SITA/AP/Mark Schiefelbein)

"S prezidentom Bidenom a jeho tímom sme mali dlhý, plodný a srdečný rozhovor," ozrejmil González. "Samozrejme, poďakovali sme sa vláde Spojených štátov za podporu, ktorú nám poskytla v tomto boji za obnovu demokracie vo Venezuele. Je to záväzok, ktorý si berieme so sebou a ktorý budeme dodržiavať až do posledného dňa prezidentovej vlády." Opozičný líder taktiež uviedol, že je v kontakte s tímom novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa.

archívne video

Bidenová odchod z paláca (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Návšteva sa uskutočnila v rámci Gonzálezovho turné, na ktorom sa snaží získať medzinárodnú podporu pred oficiálnou inauguráciou sporného víťaza volieb a doterajšieho prezidenta Nicolása Madura. Sľub na tretie funkčné obdobie plánuje Maduro zložiť už v piatok.

Venezuelská opozícia, Spojené štáty, Európska únia a desiatky ďalších krajín považujú Gonzáleza za skutočného víťaza volieb a tvrdia, že venezuelské volebné orgány zmanipulovali výsledky hlasovania, keďže doteraz nezverejnili zápisnice z jednotlivých volebný okrskov. Madurovo víťazstvo preto uznať odmietajú.

Gonzáleza po voľbách prenasledovali venezuelské bezpečnostné zložky a v septembri sa preto uchýlil do španielskeho exilu, kde dostal politický azyl. V piatok sa podľa vlastných slov plánuje vrátiť do Venezuely a zložiť prezidentský sľub. Venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello v pondelok popoludní uviedol, že pokiaľ tak González urobí, bude zatknutý a súdený.