Panika pred novou pandémiou: Šíri sa nový vírus! Kliniky sú preplnené, je smrteľnejší ako koronavírus

Keď sa začiatkom roka 2020 objavili prvé správy o novom víruse spôsobujúcom závažné infekcie dýchacích ciest, svet ešte netušil, akú zničujúcu cestu tento patogén, neskôr identifikovaný ako koronavírus Sars-CoV-2, nastúpi. Medzičasom mohla pandémia koronavírusu stratiť svoju desivú povahu a samotný vírus sa stal endemickým, no z Ďalekého východu opäť prichádzajú znepokojujúce správy. Obrovská vlna chorôb dostáva miestne nemocnice na hranicu ich kapacít.

Záhadná vírusová vlna v Číne preťažuje nemocnice

Podľa britského denníka „Daily Star“ spôsobuje v súčasnosti vlna vírusu neznámeho pôvodu preplnenie nemocníc a nadpriemernú absenciu v práci. U mnohých pacientov bola diagnostikovaná eozinofilná pneumónia, známa aj ako „biely zápal pľúc“. V beznádejne preplnených nemocniciach musia tiež liečiť ďalšie formy infekcií dýchacích ciest a ochorení s vysokou horúčkou. Medzi chorými je mnoho detí, ktoré vykazujú symptómy podobné koronavírusu, ako sú horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, závraty a celková slabosť. Na šírení chorôb sa údajne podieľajú aj prípady mykoplazmových infekcií a vírusovej chrípky (influenza).

Časté prípady zápalu pľúc mätú lekárov

Podľa správy agentúry Reuters čínske zdravotnícke úrady zintenzívnili monitorovanie masívne rastúceho počtu infekcií. Očakáva sa, že situácia sa v najbližších týždňoch a mesiacoch ešte zhorší. Niektoré médiá uviedli, že Čína vyhlásila kvôli vírusovej vlne núdzový stav, no oficiálne potvrdenie tejto správy neprišlo ani z Číny, ani od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Neznámy vírus identifikovaný v nemocnici: Čo spôsobuje rozsiahlu vlnu respiračných ochorení?

Čínske úrady potvrdili len to, že počet hlásených infekcií sa v týždni od 16. do 22. decembra 2024 výrazne zvýšil. Z provincie Ťiang-su unikli správy od lekárov, že v jednej z kliník bol identifikovaný doposiaľ neznámy vírus, ktorý by mohol byť zapojený do aktuálnej vlny chorôb. Podľa zdrojov postihnutí pacienti trpeli zápalom pľúc a zlyhávaním dýchania. Z pozorovaní vyplýva, že neznámy vírus je síce menej nákazlivý než známy koronavírus, no úmrtnosť na následky infekcie je podľa prvotných zistení výrazne vyššia ako pri infekcii Sars-CoV-2. Predpokladá sa, že za nárastom infekcií by mohol byť takzvaný ľudský metapneumovírus (HMPV).