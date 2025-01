Zásadné rozhodnutie Bidena: Môže významne ovplyvniť Slovensko! Stopka veľkým plánom s U.S. Steel

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/František Iván)

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden sa rozhodol zablokovať plánované prevzatie americkej oceliarne U.S. Steel japonskou firmou Nippon Steel za 14,9 miliardy USD. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na informované zdroje. Rozhodnutie by mohlo byť oznámené už dnes. Americká oceliareň vlastní aj košické železiarne U.S. Steel Košice, predtým Východoslovenské železiarne.

Výbor pre zahraničné investície v USA (CFIUS) už predtým postúpil rozhodnutie o schválení alebo zablokovaní dohody Bidenovi. Ten sa rozhodol zablokovať dohodu napriek opačnému názoru niektorých vysokopostavených poradcov, ktorí sa obávajú, že by takýto krok mohol poškodiť americko-japonské vzťahy, upozornil list The Washington Post, ktorý sa odvolal na dvoch nemenovaných predstaviteľov Bidenovej vlády. Japonsko je dôležitým spojencom USA v indo-pacifickom regióne, kde obavy Washingtonu vyvoláva hospodársky a vojenský vzostup Číny a hrozby zo strany Severnej Kórey. Tokio je tiež najväčším investorom v USA.

Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Hovorca Bieleho domu aj Nippon Steel sa k správe odmietli vyjadriť. Firma U.S. Steel odkázala na svoju skoršiu správu, v ktorej vyjadrila nádej, že "Biden urobí správnu vec a dodrží zákon tým, že schváli transakciu, ktorá tak jasne posilňuje národnú a ekonomickú bezpečnosť USA".Proti dohode je aj novozvolený prezident Donald Trump, ktorý sľúbil, že obchodu zabráni, a vplyvné americké odbory. Biden už skôr vyhlásil, že chce, aby firmu U.S. Steel vlastnil a riadil domáci subjekt. Spojením by vznikol tretí najväčší výrobca ocele na svete podľa objemu produkcie.

Firma Nippon Steel ponúkla za druhého najväčšieho amerického výrobcu ocele vysokú prémiu. Akcionári U.S. Steel dohodu schválili drvivou väčšinou vlani v apríli.Viceprezident pre výskum ocele v poradenskej spoločnosti Rystad Energy uviedol, že zablokovanie dohody môže v krátkodobom horizonte odradiť medzinárodných investorov od podávania ponúk na politicky citlivé americké spoločnosti s odborovo organizovanými zamestnancami.Spoločnosť U.S. Steel bola založená v roku 1901 a má sídlo v Pensylvánii. Bývala symbolom americkej ekonomickej zdatnosti, v poslednom čase ale len ťažko drží krok so zahraničnou konkurenciou. Predvlani jej medzi najväčšími oceliarňami sveta podľa údajov Svetového združenia ocele (WSA) patrilo 24. miesto.