Bizarné maskovania lupičov: Tažko uveriť, že ich vôbec použili!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Toto sú najkreatívnejšie prevleky! Z času na čas sa vyskytnú lúpeže, pri ktorých zločinci používajú netradičné spôsoby na to, aby zabránili prezradeniu svojej identity. Mohli by sa nimi inšpirovať aj filmári.

Dámska pančucha či kukla na hlave, to je bežné maskovanie lupičov pri prepadnutí banky či obchodu. Nájdu sa však aj kreatívni kriminálnici, ktorí trestné činy páchajú v netradičnom prestrojení. V maskách politika a amerického herca, v šatách dôchodkyne či s igelitom na hlave. Aj takéto prevleky použili zločinci. Ponúkame vám niekoľko z bizarných maskovaní zo Slovenska aj zo sveta.

Nadrogovaná mladistvá osoba za volantom a bez vodičáku (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )

S maskami českého exprezidenta Klausa a herca Schwarzeneggera

Asi najznámejšie maskovanie na Slovensku použila trojica nebezpečných lupičov, ktorí s maskami českého exprezidenta Václava Klausa a herca a bývalého guvernéra Arnolda Schwarzeneggera na tvárach prepadávali banky na Západnom Slovensku. Takmer pri každom prepade boli lupiči vyzbrojení samopalmi.

Skoro vždy lúpili krátko pred Vianocami. V decembri 2011 prepadli pobočku banky v Smoleniciach, odniesli si 71- tisíc eur. V Modre lúpili novembra 2012 a odišli vyše 50- tisícami eur. Do Smoleníc sa vybrali aj v máji 2013, vzali 100 -tisíc eur. Rekordnú lúpež spáchali v novembri 2013 v Senci. Z pobočky zobrali 300 - tisíc eur. Policajti im prišli na stopu až v decembri 2014.

Jedného z maskovaných mužov, Jozefa Radiča zadržali apo jeho komplicovi Antonovi Hupkovi vyhlásili mimoriadne pátranie. V máji 2017 zadržali pri inom prepade v Kremnici aj Jaroslava Klinku. Neskôr sa ukázalo, že Anton Hupka je mŕtvy a z vraždy obvinili jeho komplic Jozef Radič.

Jozef Radič čelí obžalobe aj z vraždy právnika Ernesta Valka († 57) z novembra 2010. Motívom bola podľa polície lúpež. Advokáta mal streliť do hrudníka. Do jeho domu vnikli spolu s Jaroslavom Klinkom, ktorý je už na základe schválenej dohody o vine a treste z januára 2020 odsúdený súhrnný osemročný trest väzenia. Za strelca označil práve Jaroslava Radiča, ktorý vinu odmieta.

(Zdroj: Foto: archív, polícia)

V prestrojení za motorkára

V auguste 2022 neznáma osoba vošla do nákupného centra v Trnave, v ktorom sídlila banka, v prezlečená za motorkára pristúpila k jedinej prepážke a so zbraňou v ruke od pracovníčky žiadala peniaze. Zamestnankyňa mu v strachu o svoj život hotovosť vydala. Vtom ale vošiel do banky zákazník a motorkár rýchlo schoval hotovosť aj zbraň do ruksaku a odišiel preč.

Lupič v prestrojení za motorkára (Zdroj: TASR)

Na tvári s obväzom

Netradičné maskovanie si zvolil v októbri 2011 mladík v Rimavskej Sobote, keď prepadol prevádzku rýchleho občerstvenia. Bagetu si však kúpiť nechcel. Na hlavu si dal biely elastický obväz a kapucňu. So zbraňou v ruke žiadal od predavačky hotovosť. Hoci odišiel naprázdno, skončil v rukách polície.

Prezlečený za dôchodkyňu

V júli 2022 bola vykradli banku v meste McDonough v americkom štáte Georgia. Muž prezlečený za penzistku vstúpil do banky, pracovníkovi podal lístok, na ktorom bolo napísané, že žiada peniaze. Pokladníkovi povedal, že má aj zbraň. Oblečené kvetinové šaty, biele tenisky, oranžové latexové rukavice a na hlave bielu parochňu.

Muž prezlečený za dôchodkyňu (Zdroj: McDonough Police Department)

S igelitkou na hlave

V júni 2013 sa dvaja muži najskôr opili a užili lieky, ktoré ukradli a následne sa vybrali vylúpiť čerpaciu stanicu v britskom meste Cornwall. Jeden si zakryl tvár šatkou a druhý použil priehľadnú igelitovú tašku a mobilný telefón vydával za zbraň, lenže si nevšimol, že mu po celý čas svieti. Predavačka sa nezľakla a spustila alarm. Lupiči utiekli, no po krátkom čase ich vypátrala polícia.

Muž s igelitkou na hlave (Zdroj: Facebook)

S igelitkou na hlave lúpil v americkom St. Marrys v apríli 2018 aj istý muž. Policajti video z miesta činu zverejnili na sociálnej sieti spolu s prosbou o pomoc pri jeho identifikácii: "Keď sa prestanete smiať, skúste nám pomôcť." Netrvalo dlho, a lupiča niekto spoznal.