Nové informácie o leteckej katastrofe v Južnej Kórei: Začína sa analýza čiernej skrinky

SOUL - Z čiernej skrinky havarovaného lietadla juhokórejských nízkonákladových aerolínií Jeju Air zaznamenávajúcej komunikáciu pilotov sa podarilo získať všetky údaje, ktoré budú analyzované. Uviedlo to v stredu ministerstvo dopravy v Soule, informujú agentúry Jonhap a AFP.

"Dokončili sme získavanie hlasových údajov a dnes začneme s ich konverziou na hlasové súbory," povedal na brífingu hovorca ministerstva. Ministerstvo už predtým uviedlo, že na mieste havárie Boeingu 737-800 sa našli obe čierne skrinky – okrem hlasového záznamníka aj zapisovač letových údajov. Letový záznamník je poškodený zvonka, hlasový záznamník je v relatívne lepšom stave.

Rezort poznamenal, že extrahovanie údajov zo záznamníka letových údajov môže trvať dlhšie. Nedeľňajšiu nehodu lietadla spoločnosti Jeju Air so 181 ľuďmi na palube prežili len dve osoby. K najhoršiemu leteckému nešťastiu v Južnej Kórei došlo na letisku Muan ležiacom na juhozápade krajiny, kde lietadlo pri pristávaní bez vysunutého podvozku zišlo z dráhy, narazilo do betónovej steny a explodovalo.

Vyšetrovanie vedú juhokórejské úrady

Vyšetrovanie vedú juhokórejské úrady podporované tímom amerického Národného úradu pre bezpečnosť dopravy (NTSB), ako aj zástupcami firmy Boeing a amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA). Pomocou analýzy DNA alebo odberu odtlačkov prstov sa podarilo identifikovať všetkých 179 obetí.

Za jednu z možných príčin nešťastia sa pôvodne považovala zrážka lietadla s vtákmi. Pozornosť vyšetrovateľov sa medzičasom sústredila aj betónovú bariéru na konci pristávacej dráhy, do ktorej boeing narazil. Do úvahy sa berú aj otázky týkajúce sa možných mechanických porúch. Miestne médiá informovali, že pri prvom neúspešnom pokuse o pristátie letu 2216 sa podvozok správne vysunul, no pri druhom zlyhal.