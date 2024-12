Veľký problém! Musk podporil stranu AfD v nemeckých novinách: Redaktorka následne rezignovala

Elon Musk (Zdroj: SITA/AP/Ludovic Marin)

WASHINGTON - Americký miliardár Elon Musk v sobotňajšom článku v nemeckom týždenníku Welt am Sonntag obhajoval svoju podporu krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD). Jeho článok vyvolal pobúrené reakcie a rezignáciu vedúcej redaktorky.Informuje správa agentúry AFP.

Musk, ktorý sa má stať externým poradcom novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa minulý týždeň v piatok zapojil do predvolebnej kampane v Nemecku a na svojej sociálnej sieti napísal, že "jedine AfD dokáže zachrániť Nemecko". Podnikateľ v článku v nemeckom týždenníku uviedol, že protiimigračná AfD je "posledným náznakom nádeje pre krajinu" na "pokraji kultúrneho a hospodárskeho kolapsu".

Hoci nemecká agentúra pre vnútornú bezpečnosť označila rôzne odnože AfD za "extrémistické", označenie AfD za krajne pravicovú je podľa vyjadrenia Muska "jednoznačne nepravdivé", keďže spolupredsedníčka AfD Alice Weidelová "má partnerku rovnakého pohlavia zo Srí Lanky". Muskove vyjadrenia vyvolali podľa AFP obvinenia zo zasahovania do nemeckej demokracie. V Nemecku sa 23. februára uskutočnia predčasné parlamentné voľby, pričom AfD je približne s 19 percentami hlasov na druhom mieste v prieskumoch verejnej mienky.

Nemecké médiá sa nesmú nechať manipulovať

Po Muskovom názorovom článku vo Welt am Sonntag rezignovala vedúca redaktorka tohto týždenníka. "Dnes sa v denníku Welt am Sonntag objavil článok Elona Muska. Včera som podala výpoveď po tom, čo sa dostal do tlače," napísala Eva Marie Kogelová na sociálnej sieti X, ktorú vlastní práve Musk. Asociácia nemeckých novinárov protestovala proti "volebnej reklame", ktorú podľa nej redakcia týždenníka povolila. "Nemecké médiá sa nesmú nechať manipulovať, aby fungovali ako hlasná trúba autokratov a ich priateľov," uviedol líder asociácie Mika Beuster.

Budúci šéfredaktor skupiny Die Welt, Jan Philipp Burgard, odporoval Muskovým vyjadreniam, píše DPA. "Muskova diagnóza je správna, ale jeho prístup k terapii, podľa ktorého môže Nemecko zachrániť len AfD, je fatálne nesprávny," uviedol. Podľa DPA sú oba články - Muskov aj Burgardov - v tlačených novinách umiestnené priamo vedľa seba.