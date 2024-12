USA ešte pred pádom Asada vyslali do Sýrie viac ako tisíc ďalších vojakov

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Leo Correa)

V Sýrii pred začatím povstaleckej ofenzívy pôsobilo približne 900 amerických vojakov. Väčšina z nich bola na základni at-Tanf v púšti pri hraniciach s Jordánskom a Irakom. Pôsobili aj v oblastiach kontrolovaných Kurdmi na východe Sýrie.

Slovensko odoslalo do Sýrie lietadlo s humanitárnou pomocou, uviedol Mikulec (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Po páde Asadovho režimu USA zintenzívnili útoky na pozície IS. Americký prezident Joe Biden po dobytí Damasku povstaleckými silami vyhlásil, že nedovolia teroristom z IS využiť mocenské vákuum v Sýrii a americkí vojaci preto naďalej zostanú na sýrskom území. Pentagón však doteraz tvrdil, že dodatočné sily do krajiny nenasadili. Reuters pripomína, že USA sa zapojili do vojny v Sýrii v roku 2014 na čele medzinárodnej koalície proti IS, ktorý v tom čase kontroloval veľké územie v Sýrii a Iraku. Washington tiež vojensky podporuje sýrske kurdské milície, ktoré do veľkej miery prispeli k takmer úplnej porážke IS.

Podľa lídrov EÚ je pád Asadovho režimu príležitosťou na obnovu krajiny

Pád režimu Bašára Asada v Sýrii je historickou príležitosťou na opätovné zjednotenie a obnovu krajiny, zhodli sa vo štvrtok na summite v Bruseli lídri členských krajín Európskej únie. V prijatých záveroch zdôraznili nevyhnutnosť inkluzívneho politického procesu pod novým sýrskym vedením. Podporili tiež prácu osobitného vyslanca OSN pre Sýriu Geira Pedersena. Zdôraznili potrebu zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv vrátane práv žien či náboženských a etnických menšín, ako aj ochranu kultúrneho dedičstva krajiny.

Premiéri a prezidenti štátov Únie uvítali dohodu o prímerí medzi Libanonom a Izraelom, ktorá podľa vyhlásenia nadväzuje na sprostredkovateľské úsilie vyvinuté najmä Francúzskom a Spojenými štátmi. Európska rada "nalieha na strany, aby prímerie dodržiavali v súlade s dohodou". Vyjadrili tiež podporu zvrchovanosti libanonského štátu, jeho územnej celistvosti a úsiliu o budovanie krajiny. Vyzvali aj na prekonanie politickej a hospodárskej patovej situácie vrátane urýchlenej voľby prezidenta.

Európska rada v záveroch vyjadrila hlboké znepokojenie nad dôsledkami izraelských právnych predpisov prijatých koncom októbra na výkon mandátu Úradu OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA). "Európska rada zdôrazňuje zásadnú úlohu UNRWA, ktorá poskytuje kľúčovú podporu civilnému obyvateľstvu v Pásme Gazy aj v širšom regióne."

Lídri opätovne vyzvali na okamžité prímerie v palestínskej enkláve, bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov, urýchlené zlepšenie prístupu a trvalú distribúciu humanitárnej pomoci Palestínčanom a ukončenie nepriateľských akcií v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2735.Európska rada opakovane zdôraznila potrebu komplexného, spravodlivého a udržateľného mieru založeného na dvojštátnom riešení, "v rámci ktorého budú vedľa seba v mieri žiť dva demokratické štáty, Izrael a Palestína".

Predstavitelia USA sa stretnú s novým vedením Sýrie

Americkí diplomati pricestovali do Sýrie na rokovania s novým vedením krajiny, uviedlo v piatok ministerstvo zahraničných vecí USA. Ide o prvú oficiálnu diplomatickú misiu USA v Damasku od vypuknutia občianskej vojny v roku 2011. Informuje správa agentúry AFP. Diplomati sa počas návštevy Sýrie stretnú nielen so zástupcami islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá zvrhla prezidenta Bašára Asada, ale taktiež s aktivistami, občianskou spoločnosťou či členmi menšinových skupín, spresnilo ministerstvo.

Americkí predstavitelia budú so Sýrčanmi hovoriť o "ich vízii budúcnosti" Sýrie a o prípadnej podpore týchto snáh zo strany USA, informoval hovorca ministerstva. Hovorca ďalej oznámil, že delegáciu USA tvorí Barbara Leafová, ktorá je najvyššou predstaviteľkou ministerstva zahraničných vecí pre Blízky východ, a dlhoročný diplomat Daniel Rubinstein, ktorý je zodpovedný za angažovanie sa USA v Sýrii. Spojené štáty naďalej pátrajú po Američanoch, ktorí zmizli v Sýrii, preto sa k delegácii pridal aj vedúci predstaviteľ USA pre rukojemníkov Roger Carstens, píše AFP.

Sýrski povstalci vedení HTS, kedysi napojenou na al-Káidu, spustili koncom novembra nečakanú ofenzívu proti režimu dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Úspešne ju zavŕšili 8. decembra dobytím Damasku. Asad následne ušiel do Moskvy. Zvrhnutím jeho režimu sa v Sýrii skončila 13-ročná občianska vojna aj polstoročná vláda klanu Asadovcov.