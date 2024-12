MIMORIADNY ONLINE Vojna na Ukrajine sa neskončí, kým nedosiahneme ciele prezidenta Putina, tvrdí Kremeľ

Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

BUKUREŠŤ - Rumunská horská služba zachránila Ukrajinca, ktorý sa na úteku pred vojnou zrútil do hlbokej horskej rokliny pri teplotách pod bodom mrazu. Pomohol mu trochu neuveriteľný spoločník: mesiac starej mačky menom Persyk. "Mača bolo teplé a zahrievalo ho, a tak mu zachránilo život," povedal agentúre AP Dan Benga, riaditeľ horskej záchrannej služby v Maramurešskom pohorí, ktoré leží na severe Rumunska na hraniciach s Ukrajinou. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

Delostrelectvo 47. samostatnej mechanizovanej brigády (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

12:58 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na decembrovom stretnutí s európskymi partnermi plánuje otvoriť otázku prizvania Ukrajiny do NATO. Zároveň sa bude venovať téme bezpečnostných záruk, kým k prizvaniu dôjde, uviedol v utorok zástupca vedúceho úradu prezidenta Ukrajiny Ihor Žovkva. Informuje o tom správa z agentúry Reuters.

12:08 Kremeľ v utorok vyhlásil, že vojna na Ukrajine bude pokračovať, dokým sa nenaplnia ciele stanovené ruským prezidentom Vladimirom Putinom, a to prostredníctvom rokovaní či vojenskými operáciami. Informuje agentúra Reuters.

Putin požaduje, aby Ukrajina upustila od svojej ambície pripojiť sa k NATO a tiež aby sa stiahla zo štyroch oblastí, ktoré Moskva už zabrala. Kyjev tieto podmienky odmietol a uviedol, že ich prijatie by sa rovnalo kapitulácii.

11:29 Tridsaťdeväťročný muž zo Sibíri dostal tri roky väzenia za poškodzovanie plagátov náborového centra ruskej armády, uviedli v utorok úrady v Krasnojarskom kraji. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

Muž zo Železnogorska podľa obžaloby ešte v júni "úmyselne a zámerne" poškodil 13 náborových plagátov. Súd ho uznal za vinného z "diskreditovania" ruských ozbrojených síl. Takéto obvinenie ruské úrady používajú na potlačenie nesúhlasu s konfliktom na Ukrajine.

11:19 Podľa prieskumu 70 % Ukrajincov podporuje „západonemecký“ model vstupu do NATO. Približne 70,3 % Ukrajincov podporuje postupný vstup do NATO podľa modelu podobného vstupu Západného Nemecka, vyplýva z prieskumu centra Nová Európa. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.

9:55 Najvyšší politický predstaviteľ sudetských Nemcov a prezident nemeckej organizácie nadstraníckej Paneurópskej únie Bernd Posselt vyzval na poskytnutie nemeckých striel s plochou dráhou letu Taurus ukrajinskej armáde. Vyhlásil to v Dachau na solidárnom zhromaždení na podporu Ruskom napadnutej Ukrajiny, kde varoval pred mocenskými plánmi šéfa Kremľa Vladimira Putina.

8:37 Ruská tajná služba FSB oznámila zadržanie človeka s ruským a nemeckým občianstvom, ktorého viní z pokusu o sabotáž na železnici v Nižnom Novgorode. Napísali to dnes ruské agentúry TASS a RIA Novosti. FSB uviedla, že zadržaný bol v kontakte so zástupcom ukrajinských tajných služieb. Kyjev sa zatiaľ nevyjadril.

"V novembri 2024 pripravoval za peňažnú odmenu sľúbenú jeho kurátorom sabotáž na úseku železničnej trate v Nižnom Novgorode pomocou improvizovaného výbušného zariadenia, ktoré u neho bolo objavené," uviedlo tlačové oddelenie FSB, ktoré tvrdí, že tieto informácie získalo z výpovede zadržaného. V jeho byte sa vraj našlo improvizované výbušné zariadenie a korešpondencia so zástupcom ukrajinských tajných služieb, píše TASS.

6:14 Ukrajina nevymení životy mladých vojakov za lepšie zbrane, tvrdí Zelenskyj. „Prioritou by malo byť zabezpečenie rakiet a zníženie vojenského potenciálu Ruska, nie odvodový vek Ukrajiny.“ Informoval o tom portál The Kyiv Independent.

Ukrajinca na úteku pred vojnou zachránilo v rumunských horách mača

Viac ako desať záchranárov muselo v drsnej vánici pracovať zo všetkých síl, aby zachránili dvadsaťosemročného Vladislava Dudu, ktorého našli premočeného, premrznutého a silno podchladeného v 400 metrov hlbokej rokli. Duda utiekol z Ukrajiny, aby sa vyhol povolaniu do ukrajinskej armády, ktorá za cenu značných strát bráni krajine proti ruskej agresii. Keď ho našiel tím záchranárov, rozopli mu bundu a objavili mača schúlené vo vnútri.

"Videli sme, že jediné, čo sa staral, bolo jeho mača. O seba sa vôbec nestaral," povedal Benga, ktorý sa vraj Dudy spýtal, či je v poriadku. A na to mu odpovedal: "Som šťastný, lebo môj kocúr žije. Dostal som od Boha šancu na nový život. Je to tá najšťastnejšia chvíľa, pretože mača je tu so mnou." Gaštanovo sfarbený kocúr pociťoval následky podvýživy po tom, čo utečencom pred štyrmi dňami došlo jedlo a len roztočený sneh ich pomohol udržať nažive.

Pre zlé počasie nemohli použiť vrtuľník, museli ísť pešo

Utečenca mal do bezpečia prepraviť vrtuľník, ale záchranári museli leteckú operáciu prerušiť pre zlé počasie. Na vyčerpávajú misiu sa potom pri teplote klesajúcej k desiatim stupňom pod nulou vydali pešo hlbokým snehom. Počas zložitého výstupu z rokliny, ktorý trval viac ako päť hodín, Ukrajinec svoje mača nepustil. "Držal ho, kým sme ho neposadili do sanitky. Potom len povedal: Postarajte sa prosím o kocúrka," uviedol Benga.

Duda takmer zamrzol. Dostáva protizápalové lieky a podrobuje sa liečbe krvného obehu, povedala Izabella Kiskaszaová, ktorá vedie stredisko pre ukrajinských utečencov v Maramureš. Persyka medzitým ošetrili vo veterinárnej ordinácii v Baia Mare, kde predpokladajú, že sa plne zotaví.

Duda sa vydal so svojím mačacím spoločníkom na útek z Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny pred vyše týždňom, keď uviazol v oblúku Karpát, ktorý sa rozkladá na severe Rumunska a juhozápade Ukrajiny.

Báli sme sa každého, aby nás neposlali späť do vojny

Kým Perzyk je prvým kocúrom zachráneným v miestnom pohorí, Duda je len jedným z mnohých ukrajinských mužov, ktorí riskovali svoje životy v drsných horách, aby unikli povolaniu do vojny s Ruskom. Od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 v maramurešskej župe zachránili viac ako 160 Ukrajincov a od rozpútania vojny sa ich počet každý rok zdvojnásobí, uviedol Benga. Ďalších 16 Ukrajincov tam však zomrelo.

Ukrajina podnikla kroky, aby rozšírila počet mužov spôsobilých na službu v armáde, ale iba zoškrabáva zvyšky v boji proti oveľa väčšej ruskej armáde. Ukrajinský parlament v apríli prijal zákon, ktorým znížil vek pre odvedenie do armády z 27 na 25 rokov. O zúfalú potrebnú živú silu v kľúčovom momente vojny pripravujú ukrajinskú armádu dezercie. Súčasne Spojené štáty naliehajú na Kyjev, aby povolal viac mužov do zbrane, a to už od 18 rokov.

"Pamätám si strach z neznáma a strach z toho, že neprežijem noc, ale môj Persyk ma udržal nažive," zaspomínal Duda. "Pri úteku sme sa báli každého, aby nás neposlal späť bojovať do vojny, ktorá nie je naša," dodal.