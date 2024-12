Generálny tajomník OSN bije na poplach! Situácia v Pásme Gazy je apokalyptická

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Abdel Kareem Hana)

V Guterresovom vyhlásení, ktoré zaňho prečítali na konferencii o humanitárnej pomoci pre Gazu v egyptskej Káhire, sa ďalej uvádza výzva na vytvorenie podmienok pre udržateľný mier na palestínskom území aj celom Blízkom východe. Vojna v Gaze vypukla 7. októbra 2023 po útoku hnutia Hamas na južný Izrael a vyžiadala si podľa izraelských úradov 1208 obetí, prevažne civilistov. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré OSN považuje za dôveryhodné, si tam protiútok Izraela vyžiadal doteraz 44.429 obetí.

Humanitárne organizácie opakovane poukazujú na zhoršujúce sa podmienky

Guterres upozornil na hrozbu hladu či podvýživy a kolabujúce zdravotníctvo v Pásme Gazy. Dodal, že v palestínskej enkláve zaznamenávajú celosvetovo najviac amputácií u detí per capita, pričom mnohé deti musia podstúpiť operáciu bez anestézie. Generálny tajomník zároveň kritizoval obmedzenia dodávok pomoci do Pásma Gazy. Súčasná pomoc je tak podľa neho "silne nedostačujúca". Podľa Úradu OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe (UNRWA) v novembri vstúpilo do Pásma Gazy v priemere len 65 vozidiel s humanitárnou pomocou denne, pričom pred vojnou bol denný priemer 500 vozidiel.

Medzinárodné humanitárne organizácie opakovane poukazujú na zhoršujúce sa podmienky v Pásme Gazy a na hroziaci hladomor. Izrael, ktorý začiatkom konfliktu na nejaký čas obkľúčil Pásmo Gazy, viní za problémy s dodávkami pomoci humanitárne organizácie, ktoré podľa neho nie sú schopné distribuovať dostatočné množstvo pomoci. Guterres v pondelok vyhlásil, že blokáda pomoci do Gazy nie je otázkou nedostatočnej logistiky, ale otázkou "politickej vôle a rešpektovania základných princípov medzinárodného humanitárneho práva". Ako tvrdí UNRWA, všetky pokusy dodať pomoc do oblasti medzi 6. októbrom a 25. novembrom 2024 neboli úspešné v dôsledku prebiehajúcich bojov.