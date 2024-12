MIMORIADNY ONLINE Rusko opäť útočilo, hlásia obete: Ukrajina zvažuje čiastočné otvorenie vzdušného priestoru

Ruskí vojaci jazdia na tanku T-90M Proryv počas bojového výcviku útočných jednotiek. (Zdroj: SITA/AP/Russian Defense Ministry Press Service)

Od začiatku rozsiahlej ruskej invázie zaznamenali ukrajinské rádiotechnické jednotky takmer milión vzdušných cieľov (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

6:00 Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu došlo k poškodeniu 15 ukrajinských civilných letísk, uviedol ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ, ktorého v sobotu citovali miestne médiá. Ukrajina má podľa štátnej leteckej služby 20 civilných letísk a aktuálne skúma možnosti čiastočného otvorenia svojho vzdušného priestoru, ktorý je od začiatku vojny úplne uzavretý. Informuje správa agentúry Reuters.Obyvatelia Ukrajiny musia v súčasnosti cestovať autom alebo vlakom do susedných krajín, aby odtiaľ následne mohli odletieť do zahraničia. Pre tých, ktorí žijú na východe krajiny, môže cesta z Ukrajiny trvať aj celý deň.

Raketový útok v meste Caryčanka

V meste Caryčanka severne od oblastnej metropoly Dnipro prebiehala po raketovom útoku záchranná operácia, uviedli miestne úrady. Zranenia utrpelo ďalších viac ako desať ľudí, poškodená bola obytná budova a obchod. V dedine Antonivka východne od mesta Cherson zasiahlo ruské delostrelectvo autobusovú zastávku, oznámila oblastná prokuratúra s tým, že ďalšiu ženu po útoku hospitalizovali.

V sobotu tiež ukrajinská armáda hlásila ťažké boje na frontovej línii na východe Ukrajiny. Prudké zrážky sa podľa nej odohrávali v kľúčových oblastiach miest Pokrovsk a Kurachove, na ktoré sa ruské sily pri svojom postupe sústredia. Prelom by im otvoril cestu k strategickým mestám Dnipro a Záporožie, napísala DPA. Ukrajinskí vojenskí experti však tvrdia, že front v regióne Donbas sa stabilizoval po tom, ako tam Kyjev nasadil posily. Generálny štáb v Kyjeve zaznamenal podľa poslednej správy celkovo 153 bojových zrážok pozdĺž frontových línií.