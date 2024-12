Poslanci na kontrolnom výbore SIS rokovali o ohrození infraštruktúry

Zuzana Števulová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Števulová uviedla, že podľa informácií, ktoré na výbore poslanci dostali, boli hrozby teroristického útoku na kritickú infraštruktúru reálne. "Keď už sa rozhodne riaditeľ Slovenskej informačnej služby o niečom informovať, tak, samozrejme, on musí dbať na to, aby zostali utajené tie skutočnosti, ktoré musia byť utajené. Zároveň by tá informácia mala byť taká, aby to nevzbudzovalo pochybnosť, či SIS nie je nejakým spôsobom zneužívaná na politické ciele," zdôraznila poslankyňa.

archívne video

Tlačová konferencia strany Progresívne Slovensko na tému bombových hrozieb na školách (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Na východnom Slovensku boli pred časom podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) zaznamenané informácie o pripravovanej teroristickej hrozbe na kritickú infraštruktúru.