Trump chce poveriť vyšetrovacie tímy preverením volieb z roku 2020

WASHINGTON - Novozvolený americký prezident Donald Trump chce pri ministerstve spravodlivosti zriadiť vyšetrovacie tímy, ktoré by hľadali dôkazy o podvodoch, ktoré sa podľa neho odohrali v rozhodujúcich štátoch pri prezidentských voľbách v roku 2020. Napísal to v piatok denník The Washington Post s odvolaním sa na svoj zdroj. Podľa listu plánuje Trump tiež vyhodiť celý tím osobitného vyšetrovateľa Jacka Smitha, ktorý minulý rok Trumpa obvinil okrem iného z pokusov o nelegálne zásahy do volebného procesu.

Trump, ktorého vo voľbách pred štyrmi rokmi porazil terajší prezident Joe Biden, výsledky volieb neuznal s poukazom na ich údajné sfalšovanie. Druhýkrát bol Trump zvolený americkým prezidentom až tento mesiac.

Martin Hojsík v EP o vzťahoch medzi EÚ a USA po volebnom víťazstve Donalda Trumpa (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

The Washington Post pripomína, že Trump nepravdivo tvrdil, že voľby z roku 2020 prehral kvôli rozsiahlym podvodom, a že tento názor zdieľamilióny jeho stúpencov. List ďalej s odvolaním sa na dve osoby z okolia Trumpovho prípravného tímu píše, že zvolený prezident sa chystá prepustiť celý tím, ktorý pracoval so zvláštnym vyšetrovateľom Smithom.

Nelegálne zásahy do volebného procesu po porážke

Vyšetrovacie poroty v minulom roku na návrh Smitha obžalovali Trumpa z nelegálnych zásahov do volebného procesu po exprezidentovej porážke v roku 2020 a v oddelenej kauze z nepovoleného prechovávania utajovaných dokumentov po odchode z úradu.Trump už skôr avizoval, že by Smitha po návrate do čela Spojených štátov okamžite zbavil funkcie. Denník The New York Times minulý týždeň napísal, že Smith plánuje do Trumpovej inaugurácie v januári dokončiť svoju prácu a rezignovať spoločne s ďalšími členmi svojho tímu.

Súčasná prax amerického ministerstva spravodlivosti zakazuje stíhanie úradujúcej hlavy štátu, po Trumpovom volebnom víťazstve tak bolo jasné, že dve federálne obžaloby proti nemu budú zastavené.

Trump bol vlani obžalovaný tiež v dvoch štátnych procesoch vrátane kauzy okolo zásahov do volebného procesu v Georgii, kde bolo hlavné líčenie už pred voľbami v nedohľadne. K verdiktu dospel iba proces v New Yorku, kde porota na jar uznala Trumpa vinným z falšovania podnikateľských záznamov v snahe zakryť nekalú volebnú kampaň. Oznámenie trestu však zatiaľ sudca odkladá.