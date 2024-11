Trump si za ministerku spravodlivosti vybral bývalú prokurátorku Pam Bondiovú

Pam Bondiová (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

"Príliš dlho bolo zaujaté ministerstvo spravodlivosti zbraňou proti mne a ďalším republikánom - už nie," uviedol Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social. "Pam presmeruje ministerstvo spravodlivosti na jeho pôvodný účel, ktorým je boj proti zločinu a opätovné zaistenie bezpečnosti Ameriky," dodal novozvolený prezident. Bondiová bola Trumpovou právničkou počas jeho prvého impeachmentu. Taktiež patrila k skupine republikánov, ktorí v máji prišli podporiť Trumpa na súd v New Yorku, kde ho porota uznala vinným vo všetkých 34 bodoch obžaloby v prípade podplácania pornoherečky Stormy Daniels výmenou za jej mlčanlivosť.

Je hlasnou kritičkou trestných konaní vedených proti Trumpovi

Bývalá floridská prokurátorka je podľa AP hlasnou kritičkou trestných konaní vedených proti Trumpovi. Kritizovala aj špeciálneho vyšetrovateľa Jacka Smitha, ktorý voči Trumpovi vzniesol obvinenia za jeho snahy zvrátiť výsledky prezidentských volieb v roku 2020 a narábanie s utajovanými dokumentmi, ktoré sa našli v jeho sídle na Floride. Bondiová označila Smitha a ďalších prokurátorov, ktorí obvinili Trumpa, za "hrozných ľudí," ktorí sa snažia zviditeľniť tým, že "idú po Donaldovi Trumpovi". Trumpovou prvou voľbou na ministra spravodlivosti bol kongresman Gaetz.

Ten však vo štvrtok oznámil stiahnutie kandidatúry. Súvisí to s nesúhlasom republikánov v Senáte, ktorých podporu by potreboval na potvrdenie vo funkcii. Gaetz minulý týždeň po Trumpovom oznámení o tejto nominácii odstúpil z postu člena Snemovne reprezentantov. Predtým ho vyšetroval etický výbor snemovne pre obvinenia z pohlavného styku so 17-ročným dievčaťom. Blízki spolupracovníci novozvoleného prezidenta naznačili, že minister spravodlivosti bude po samotnom Trumpovi najdôležitejším členom administratívy, keďže bude mať na starosti masové deportácie nelegálnych migrantov a omilostenie výtržníkov, ktorí 6. januára 2021 zaútočili na Kapitol. Výber Bondiovej za ministerku spravodlivosti ešte musí schváliť Senát po tom, čo ju Trump oficiálne nominuje na tento post, píše CNN.

Trump uvažuje, že na ministra financií a potom šéfa Fedu navrhne Kevina Warshe

Zvolený americký prezident Donald Trump uvažuje o variante, že na post ministra financií navrhne niekdajšieho člena Rady guvernérov Fedu Kevina Warshe s dojednaním, že v roku 2026 by mohol byť nominovaný do čela americkej centrálnej banky (Fed). Práve vtedy totiž vyprší mandát súčasného predsedu Fedu Jeroma Powella. Píše o tom list The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na informované zdroje. Samotný Trump sa k tejto veci nevyjadril a jeho tím na otázku listu nereagoval. Denník upozornil, že nemusí ísť o konečné Trumpovo rozhodnutie. Trump o tejto možnosti s Warshom hovoril na ich stredajšej schôdzke v Mar-a-Lago, Trumpovom súkromnom klube na Floride, uviedli zdroje WSJ.

Warsh je podľa WSJ jedným z favoritov na kľúčový post šéfa ministerstva financií v budúcej Trumpovej administratíve, ktorý je jedným z mála, pre ktorého Trump doteraz neoznámil svojho kandidáta. Ľudia oboznámení s danou záležitosťou uviedli, že Trump totiž stále rozmýšľa, ako sa postaví k uvoľnenému miestu na čele Fedu, a konečné rozhodnutie pravdepodobne urobí až ku koncu Powellovho funkčného obdobia v máji 2026. Trump podľa niektorých zdrojov WSJ súčasne uvažuje o tom, že investor, miliardár a Trumpov ekonomický poradca Scott Bessent, jeden z ďalších favoritov na post ministra financií, dočasne povedie Národnú ekonomickú radu Bieleho domu a neskôr nastúpi práve na uvoľnené miesto na čele ministerstva, ak sa Warsh stane šéfom Fedu.

Trump môže nakoniec vymenovať niekoho úplne iného

Wall Street Journal však dodal, že Trump môže nakoniec vymenovať niekoho úplne iného a že jeho poradcovia často upozorňujú, že má tendenciu meniť názor zo dňa na deň. Ďalšími kandidátmi, o ktorých sa hovorí v súvislosti s úlohou strážcu federálnej kasy, sú Marc Rowan, spoluzakladateľ spoločnosti Apollo Global Management, senátor Bill Hagerty z Tennessee a Robert Lighthizer, ktorý pôsobil ako Demitrov obchodný splnomocnenec v podstate počas celého jeho prvého funkčného obdobia, píše agentúra Reuters. Trump o svojej voľbe pre tento post rokuje za zatvorenými dverami už niekoľko dní, poznamenal WSJ.

Podľa jedného zo zdrojov WSJ oboznámených so stredajšou schôdzkou sa Trump Warshe pýtal okrem iného na jeho niekdajší postoj k colným tarifám. Warsh nie je zástancom protekcionistickej obchodnej politiky a v roku 2018 vo svojom stĺpiku vo WSJ naznačil, že Trumpove colné plány by mohli viesť k tomu, čo označil za "ekonomický izolacionizmus" Spojených štátov. Warsh, vzdelaním právnik, začal kariéru v roku 1995 v investičnej banke Morgan Stanley, v roku 2002 nastúpil do administratívy George W. Busha ako ekonomického poradcu. V roku 2006 sa stal členom Rady guvernérov Fedu. V tom čase sa stal vo svojich 35 rokoch najmladším členom rady v histórii centrálnej banky. Z jej vedenia však v roku 2011 ako protiinflačný "jastrab" odstúpil, zrejme na protest proti vtedajšej extrémne uvoľnenej menovej politike.