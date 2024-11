Posun v prípade nahlasovania bombových hrozieb na školách? Šéf tajnej služby ukázal prstom na Rusov!

Aj v Žilinskom kraji dohliadali policajti na bezpečný príchod detí do škôl (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

Na konferencii Sovietska a ruská subverzívna činnosť proti Európe, ktorá sa koná pod záštitou šéfky snemovne Markéty Pekarovej Adamovej a v spolupráci s Ukrajinským inštitútom v Prahe, Koudelka hovoril aj o hrozbách pre ČR, ktoré vyplývajú z činnosti ruských rozviedok v Česku. Je to podľa neho napríklad odpočúvanie, likvidácia nepohodlných osôb v zahraničí či kyberútoky.

"S operáciou v kyberpriestore tiež súvisia aj priame útoky na citlivé subjekty. Napríklad u nás útok na České dráhy alebo vyhrážky - ako napríklad septembrové výhražné e-maily o umiestnení výbušnín cieliacich na množstvo škôl v Čechách aj na Slovensku, za ktorými je tiež jasne viditeľná ruská stopa," povedal Koudelka.

Výhražné e-maily, v ktorých pisateľ školám oznamoval, že sú zamínované, začali stovky škôl v ČR dostávať na začiatku školského roka. E-maily s bombovými vyhrážkami dostávali v tom istom čase aj stovky škôl na Slovensku. Incidenty spôsobili chaos, viaceré školy museli zostať niekoľko dní zatvorené, kým prebiehalo vyšetrovanie. Česká aj slovenská polícia však po dôkladných prehliadkach žiadne výbušniny neobjavili. Už v tom čase české úrady uvádzali, že útoky mohli byť súčasťou hybridnej vojny vedených z Ruska alebo inej krajiny.

Česká republika zostáva vo vysokej pohotovosti pre bezpečnosť škôl, a to aj v súvislosti s tragédiou na univerzite v Prahe z decembra 2023, kde pri streľbe zomrelo 14 ľudí a ďalších 25 bolo zranených.

Koudelka hovoril o globalizácii zla

Šéf českej BIS označil situáciu za vážnu, pričom upozornil na prepojenie viacerých štátov voči. „Sme svedkami akejsi globalizácie zla, kde sa krajiny osi zla – Rusko, Čína, Irán a Severná Kórea – navzájom podporujú, dopĺňajú a pomáhajú si dosahovať svoje ciele. Sme teda svedkami javu, ktorý je veľmi vážny a nebezpečný,“ povedal Koudelka.

Mier na Ukrajine je podľa neho v nedohľadne. Zdôraznil, že Ukrajina nesmie prehrať a ani jej nemôže byť vnútený nespravodlivý mier. Tým by sa podľa neho posilnila chuť Ruska vstúpiť do konfrontácie so Západom. "Rusko sa spamätá zo strát, ktoré teraz utrpelo, poučí sa zo svojich chýb a pôjde za svojím cieľom. A tým bude v prvom kroku opätovné ovládnutie strednej a východnej Európy," citovala jeho slová BIS na sociálnej sieti X.

Šéf českej kontrarozviedky zároveň odmietol bagatelizovanie schopností ruských tajných služieb, podľa neho patria k najlepším na svete. Varoval pred ich schopnosťou dlhodobo plánovať a poukázal na to, že na posilnenie vplyvu sa už pripravujú aj šírením dezinformácií.