Blanár chce diskutovať o výnimke na ruskú ropu, v Európskej únii by privítal západný Balkán

minister zahraničných vecí Juraj Blanár a maďarský minister zahraničného obchodu a zahraničných vecí Péter Szijjártó (Zdroj: TASR/DUNA/MTI/Zoltán Máthé)

"Hovorili sme o energetickej bezpečnosti. Je to absolútne kľúčová vec pre nás a hovoríme to veľmi otvorene, že pre nás Ruská federácia bola spoľahlivý partner. My sme nemali nikdy problém s tým, že by Ruská federácia nedodržala svoje kontrakty a dodávky. Či už je to jadrové palivo, alebo je to plyn, alebo je to ropa. A preto je úplne prirodzené, že ísť do nejakých aktivít, že budeme nakupovať komodity z iných krajín, ktoré sú štvornásobne drahšie alebo päťnásobne drahšie, je pre ekonomiky, či už Maďarska aj Slovenska, takmer neprijateľné," povedal Blanár.

Tlačová konferencia premiéra Roberta Fica a Juraja Blanára po rokovaní vlády o návšteve v Číne (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Šéf slovenskej diplomacie ďalej upriamil pozornosť na dôležitosť čínskych investícií, ktoré by mali zohrávať dôležitú úlohu v prípade SR aj Maďarska, napríklad v súvislosti s prechodom na elektromobilitu.

Blanár vyzdvihol účasť slovenských firiem na výstavbe jadrových elektrární v Maďarsku

Blanár taktiež upriamil pozornosť na dôležitosť vzájomnej obchodnej spolupráce Slovenska a susedného Maďarska, pričom táto krajina predstavuje pre domácu ekonomiku štvrtého najdôležitejšieho obchodného partnera. Okrem súčasne platných bilaterálnych zmlúv medzi oboma krajinami by malo ďalej dôjsť k uzavretiu novej dohody o spolupráci zameranej na zlepšenie infraštruktúry a taktiež stavu životného prostredia.

Šéfovia diplomacií mali v rámci bilaterálneho stretnutia hovoriť aj o kooperácii v oblasti atómovej energie, pričom Blanár vyzdvihol účasť slovenských firiem na výstavbe jadrových elektrární v Maďarsku.

Okrem iného hovoril o téme posilnenia slovenského jazyka na našom území, ktoré je súčasťou programového vyhlásenia súčasnej vlády. V tejto súvislosti uviedol, že tento krok nemôže byť vykonaný tak, aby bol na úkor menšín žijúcich na Slovensku. Na záver upozornil na spoločný postoj oboch krajín v súvislosti s presadzovaním promptného začatia mierových rokovaní na Ukrajine. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k úpadku konkurencieschopnosti EÚ a zníženiu životnej úrovne jej obyvateľov, doplnil.