Miliardár Elon Musk sa pustil do nemeckého kancelára Scholza: Verejne ho nazval hlupákom!

Elon Musk, ktorý donedávna podporoval v predvolebnej kampani Donalda Trumpa, zdieľal vo štvrtok na sociálnej sieti príspevok, ktorý sa týkal rozpadu Scholzovej koaličnej vlády, ktorá pozostávala z troch strán. „Olaf je hlupák,“ napísal.

Olaf ist ein Narr https://t.co/Yye3DIeA17 — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2024

Nemecká politická scéna sa momentálne otriasa v základoch. K rozpadu nemeckej vlády došlo po tom, čo sa po odvolaní ministra financií Christiana Lindnera (FDP) z funkcie v dôsledku rozdielov v pohľadoch sociálneho demokrata Scholza (SPD) a FDP na hospodársku politiku vlády, liberáli stiahli z koalície. Vo vláde z nej ostal minister dopravy Volker Wissing, ktorý však vo štvrtok oznámil, že zo strany odchádza. Okrem SPD a FDP boli súčasťou rozpadajúcej sa koalície aj Zelení.

Scholz v stredu oznámil, že Spolkový snem bude hlasovať o vyslovení dôvery jeho vláde 15. januára. Očakáva sa, že vláda hlasovanie neustojí. Ak by sa tak stalo, mohol by následne požiadať spolkového prezidenta o rozpustenie Spolkového snemu, čím by sa uvoľnila cesta k predčasným voľbám. Tie by sa mohli uskutočniť najneskôr koncom marca 2025.