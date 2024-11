AKTUÁLNE Voľby v USA zatočili akciovými trhmi! Dolár aj bitcoin rastú

Burzoví makléri sledujú prejav republikánskeho prezidentského kandidáta a amerického exprezidenta Donalda Trumpa na burze v nemeckom meste Frankfurt nad Mohanom v stredu 6. novembra 2024. (Zdroj: TASR/Boris Roessler/dpa via AP)

Očakávania, že Trump sa vráti do Bieleho domu, podporili akciový trh, americký dolár aj kryptomenu bitcoin, ktorá sa ocitla na novej rekordnej úrovni. Američania podľa prieskumov dôverujú Trumpovi v ekonomike viac ako jeho protikandidátke Kamale Harrisovej, a mnohí tiež uviedli, že osobné kvality kandidátov sú pre nich menej dôležité ako ich vlastné financie.

archívne video

Index Euro-Stoxx-50 si krátko po začiatku obchodovania pripisoval 0,64 %, nemecký DAX 0,80 % a britský TTSE-100 0,9 %. Na Wall Street úvodná fáza obchodovania signalizovala ešte výraznejšie zisky. Investori v Európe majú na druhej strane obavy z Trumpovho protekcionistického kurzu, ktorý by mohol európskym spoločnostiam priniesť vyššie náklady v dôsledku nových ciel, ktorými exprezident Trump hrozil počas volebnej kampane.

Bitcoin sa v stredu ráno prvýkrát dočasne obchodoval nad hranicou 75.000 USD (68.826,28 eura). Najstaršiu kryptomenu na svete podporili očakávania ďalšieho zníženia úrokových sadzieb v USA a predpoklad, že budúci prezident Spojených štátov bude ku kryptomenám zastávať ústretovejší postoj ako súčasná administratíva Joea Bidena.

Trump sa v prezidentskej kampani štylizoval do úlohy veľkého fanúšika bitcoinu a kryptomien a vyhlásil, že ak sa po novembrových voľbách vráti do Bieleho domu, urobí z USA najväčšie krypto centrum planéty a "bitcoinovú veľmoc". Postaveniu bitcoinu by mohlo pomáhať Trumpovo spojenectvo s Elonom Muskom, ktorý kryptomeny popularizuje.

(1 EUR = 1,0897 USD)