Znečistenie ovzdušia v Pakistane dosahuje rekordné hodnoty: Čo to znamená pre obyvateľov?

ISLAMAD - Znečistenie ovzdušia v druhom najväčšom pakistanskom meste Láhaur v sobotu prudko vzrástlo a približne 40-násobne prekročilo hranicu, ktorú stanovuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ukazujú údaje spoločnosti IQAir. Informuje správa agentúry AFP.

Úroveň jemných prachových častíc – mikročastíc spôsobujúcich rakovinu známych ako PM2,5, ktoré sa dostávajú do krvného obehu ľudí cez pľúca – dosiahla najvyššiu hodnotu 610. Podľa WHO je už hodnota 15 zostávajúca na rovnakej úrovni počas 24 hodín nezdravá. Index kvality ovzdušia (AQI), ktorým sa meria množstvo znečisťujúcich látok, tiež stúpol, a to na 1067. Úroveň AQI medzi 0 – 50 je považovaná za dobrú, hodnoty medzi 400 – 500 už negatívne vplývajú na zdravie ľudí. "Nikdy sme nedosiahli úroveň 1000," uviedol vysokopostavený úradník pre ochranu životného prostredia v Láhaure.

Mesto s vyše 13 miliónmi obyvateľov zahaľuje už niekoľko dní smog, zmes hmly a znečisťujúcich látok, pochádzajúcich napríklad z výparov z nekvalitnej nafty či dymu zo sezónneho poľnohospodárskeho spaľovania. V stredu provinčná agentúra pre ochranu životného prostredia oznámila nové obmedzenia v štyroch oblastiach Láhauru. Zakázané je používať trojkolesové vozidlá, tzv. tuk-tuky vybavené znečisťujúcimi dvojtaktnými motormi a prevádzkovať reštaurácie, ktoré používajú grily bez filtrov. Polovica zamestnancov úradu vlády a súkromných spoločností bude zároveň od pondelka vykonávať prácu z domu. Stavebné práce sa pozastavili a pouliční predajcovia a predajcovia potravín, ktorí pripravujú pokrmy zväčša na otvorenom ohni, musia zatvoriť prevádzky o 20.00 h.