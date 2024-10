Víťazstvo Trumpa desí Európu: Je to nočná mora! Bankári majú strach z obchodnej vojny

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

Centrálni bankári už teraz nemôžu spať kvôli skomplikujúcim európskym ekonomikám, ale na obzore sa črtá ďalšia obava. Vzhľadom na to, že spomienky na prvé Trumpovo pôsobenie v úrade prezidenta v rokoch 2017 až 2021 sú stále čerstvé, vedia tvorcovia menovej politiky, že jeho chuť viesť nové obchodné vojny bude mať na Európu dopad. Investori si toto nebezpečenstvo tiež uvedomujú a podľa analytikov by Trumpovo víťazstvo mohlo zraziť euro k parite s dolárom.

archívne video

Bývalý americký prezident Donald Trump si bol zahrať svoj obľúbený golf (Zdroj: Profimedia)

Najhmatateľnejším problémom je sľub republikánskeho kandidáta Trumpa zaviesť clá na tovar vo výške 60 percent pre Čínu a až 20 percent pre všetky ostatné krajiny. Ak by nápad zrealizoval, spôsobil by najväčší obchodný šok od zavedenia Smootovho-Hawleyho colného zákona v roku 1930, ktorý vtedy prehĺbil Veľkú hospodársku krízu. Trump by tak prekonal dopad svojich krokov z prvého volebného obdobia.

Niektorí európski centrálni bankári sa obávajú, že Trumpovo víťazstvo vo voľbách 5. novembra by im mohlo skomplikovať úlohu skrotiť infláciu tak bez toho, aby sa zrútili ekonomiky, tvrdia zdroje Bloombergu. Centrálne banky od Frankfurtu cez Londýn až po Štokholm majú kvôli tejto neznámej pred sebou pravdepodobne najchmúrnejší obzor od doby pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Guvernér švédskej centrálnej banky Erik Thedéen minulý týždeň na otázku ohľadom svojich obáv zo smerovania hospodárskej politiky Spojených štátov po voľbách nebezpečenstvo pripustil. Zároveň upozornil, že je príliš skoro na to robiť závery.

Európa je teraz oveľa slabšia

"Opatrenia, ako sú výrazné obchodné bariéry, nie sú dobré pre hospodársky rozvoj, najmä nie pre krajinu, ako je Švédsko, ktorá je závislá od medzinárodného obchodu," povedal Thedéen. "Mohlo by to ovplyvniť infláciu a rozhodne by to mohlo ovplyvniť rast, takže je jasné, že to nie je agenda, ktorú by sme vítali," dodal. Kontrast s obdobím, keď bol Trump v úrade prvýkrát, je alarmujúci, pretože Európa je teraz oveľa slabšia. V roku 2017 nezúrili vojny na Ukrajine a na Blízkom východe. Eurozóna zaznamenala najsilnejší ročný rast za posledných desať rokov a Británia najlepší rok od roku 2014.

Teraz sa dokonca aj rast britskej ekonomiky, ktorá v prvej polovici tohto roka prekonala ostatných členov skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7, spomaľuje dosť na to, aby investori vsadili na rýchlejšie uvoľňovanie menovej politiky. Nemecko čaká druhý ročný pokles hospodárstva po sebe, zatiaľ čo francúzske podniky a domácnosti postihnú škrty výdavkov a zvyšovanie daní v hodnote zhruba 60 miliárd eur. Nedávne prieskumy medzi podnikateľmi boli natoľko hrozivé, že Európska centrálna banka (ECB) posunula plány na zníženie úrokových sadzieb na tento mesiac.

Hrozba ciel

"Aj len hrozba nových ciel by zasiahla našu podnikateľskú klímu," hovorí hlavný ekonóm banky Berenberg v Londýne Holger Schmieding. "Pravdepodobne by to utlmilo investície a - pretože ide o veľmi verejné témy - oddialilo oživenie spotreby domácností," dodal. Analytici sa zväčša zhodujú, že zatiaľ čo nová obchodná vojna pod vedením Donalda Trumpa by mohla v USA zvýšiť cenové tlaky, pre eurozónu je väčším rizikom potenciálny zásah do jej hospodárskeho rastu.

Ekonómovia holandskej banky ABN Amro sa domnievajú, že univerzálne desaťpercentné clo by znížilo ročný vývoz z eurozóny do USA v hodnote 460 miliárd eur takmer o tretinu. O tri roky by potom zrazilo výrobu o 1,5 percentuálneho bodu, čo by malo vplyv porovnateľný s nedávnou energetickou krízou. Rovnako ako guvernér švédskej centrálnej banky vidí možno inflačné riziká aj šéf nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel. V prejave tento mesiac pripustil hrozbu "znateľných strát rastu" a vyslovil obavu, že posilňujúci dolár zvýši náklady na dovážaný tovar.

Centrálni bankári sa Trumpa obávajú celý rok

Prezidentka ECB Christine Lagardeová vyslovila otvorené obavy už v januári. ECB pozvala hlavného ekonóma investičnej banky Goldman Sachs Jána Hatziusa, aby na zasadnutí v portugalskej Sintre v júli predstavil analýzu ciel. Lagardeová ešte minulý týždeň naznačovala, že jej obavy nezmizli. "Akékoľvek obmedzenia, akákoľvek neistota, akékoľvek prekážky obchodu majú pre ekonomiku, ako je tá európska, význam," povedala šéfka ECB. "Akékoľvek sprísnenie bariér, ciel a ďalšie prekážky pre obchodovanie so zvyškom sveta sú samozrejme negatívne," dodala.

Guvernér švédskej centrálnej banky poznamenal, že ani víťazstvo Kamaly Harrisovej by neznamenalo priaznivé obchodné prostredie. Ona a jej tím v súkromí pripúšťajú, že plánujú pokračovať v politike Joea Bidena, ktorý udržiaval clá na čínsky tovar v hodnote miliárd dolárov. Na začiatku tohto roka ich dokonca rozšíril, pripomína Bloomberg. Neistá je aj prípadná reakcia Európskej únie: Európska komisia má plán odvetných opatrení na prípadné Trumpove clá. Proti rozhodnutiu o uvalení ciel na elektromobily vyrobené v Číne sa však postavilo Nemecko a štyri ďalšie štáty, zatiaľ čo 12 členských štátov sa hlasovania zdržalo.

Rozdielne názory

"Rozdielne názory veľkej štvorky na clá by mohli byť ďalším prvkom neistoty, ktorý by oneskoril cestu k potenciálnemu rastu," povedala analytička Annalisa Piazzaová zo spoločnosti MFS Investment Management. Politické prostredie je minimálne rovnako zlé ako v roku 2017. Vtedy Francúzsko, Nemecko a Holandsko čelili sporným voľbám, región sa spamätával z hlasovania o brexite a Taliansko sa stabilizovalo po vládnej kríze.

Tentoraz má Francúzsko vratku menšinovú vládu a nemecká rozhádaná a hlboko nepopulárna koalícia sa pred voľbami plánovanými na budúci rok potáca. V porovnaní s rokom 2017 sú navyše európske výdavky v oblastiach, ako je obrana, znateľne vyššie. Veľké krajiny ako Británia a Francúzsko majú po pandémii a energetickej kríze oveľa väčší dlh. V prípade ekonomického šoku budú v zlej pozícii, ak budú chcieť poskytovať fiškálnu pomoc. To predstavuje pre tvorcov menovej politiky ďalšiu obavu: opäť budú pravdepodobne v prvej línii akejkoľvek ekonomickej reakcie. Na rozdiel od minula im vyššie sadzby dávajú určitú muníciu na podporu hospodárskeho rastu, ale to nie je príliš veľká útecha, uzatvára Bloomberg.