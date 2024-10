MIMORIADNY ONLINE Ruské útoky v týchto oblastiach si vyžiadali šesť obetí! Putin sa stretne so šéfom OSN

Na snímke ukrajinskej záchrannej služby záchranári odstraňujú trosky po nočnom ruskom útoku navádzanými bombami v Záporožskej oblasti na Ukrajine v pondelok 21. októbra 2024. (Zdroj: SITA/Ukrajinská pohotovostná služba prostredníctvom agentúry AP)

6:55 Nálet ukrajinských dronov poškodil dva liehovary v Tulskej oblasti, ležiace južne od Moskvy, oznámil počas noci na dnes gubernátor ruského regiónu Dmitrij Miljajev. Ukrajinské drony tiež zasiahli chemičku v Tambovskej oblasti a priemyselný podnik vo Voronežskej oblasti, informovali miestne úrady podľa agentúry TASS. Ruská protivzdušná obrana počas noci zničila 18 ukrajinských dronov, tvrdí ruské ministerstvo obrany.

6:48 Tri civilné obete na životoch si v noci na utorok vyžiadal ruský dronový útok v obytnej štvrti vo východoukrajinskej Sumskej oblasti, uviedol tamojší gubernátor Ihor Kalčenko. Informuje agentúra Reuters. Medzi obeťami je podľa neho aj jedno dieťa.

6:20 Vedenie podniku na výrobu elektroniky Kremnij El v Brjansku na západe Ruska uviedlo, že po útoku ukrajinských dronov v závode vznikli požiare, uviedol dnes server Meduza a dodal, že Kremnij El je jedným z najväčších ruských závodov na výrobu elektroniky, využívanej vo vojenskom priemysle. Podnik v Brjansku, ktorý leží asi 400 kilometrov juhozápadne od Moskvy, sa stal terčom ukrajinských dronov už vlani v auguste a septembri.

6:15 Nálet ukrajinských dronov poškodil dva liehovary v Tulskej oblasti, ležiace južne od Moskvy, oznámil počas noci na dnes gubernátor ruského regiónu Dmitrij Miljajev. Oba závody, v meste Jefremov a v obci Lužkovskij, sú od seba vzdialené asi 150 kilometrov, napísal server BBC News.

Nálet sa podľa gubernátora obišiel bez obetí a ranených. "Situácia je pod kontrolou," ubezpečil na sociálnej sieti. Obyvatelia Jefremova počas noci hlásili dva výbuchy a požiar v okolí miestnej tepelnej elektrárne, dodala BBC. Okresné mesto má necelých 40 000 obyvateľov, nachádza sa približne 300 kilometrov južne od Moskvy.

6:10 V prípade, že by Severná Kórea vyslala svojich vojakov na Ukrajinu, aby tam bojovali po boku Ruska, by išlo o "nebezpečný a nanajvýš znepokojujúci vývoj", uviedli v pondelok Spojené štáty na pôde Bezpečnostnej rady OSN. Informuje agentúra Reuters. "Konzultujeme so svojimi spojencami a partnermi o dôsledkoch takéhoto dramatického kroku," povedal pred 15-člennou bezpečnostnou radou námestník veľvyslanca USA pri OSN Robert Wood.

6:05 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v pondelok svojich vojakov, aby vydržali a zotrvali v ruskej Kurskej oblasti, kde ukrajinská armáda v auguste uskutočnila prekvapivý prienik. Informuje agentúra DPA.

V protiklade s tvrdeniami, že ruské jednotky Ukrajincov z Kurskej oblasti vytláčajú, Zelenskyj naopak vyhlásil, že predmostie je tam silné. "Držíme svoje územie a každému jednému vojakovi ďakujem za statočnosť," uviedol ukrajinský prezident v pravidelnom videoposolstve.

Ruské útoky v Doneckej i Záporožskej oblasti si vyžiadali šesť obetí na životoch

Gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov na platforme Telegram napísal, že ruský útok na obytnú štvrť, ku ktorému došlo v pondelkových ranných hodinách, si vyžiadal tri obete na životoch.

Gubernátor východoukrajinskej Doneckej oblasti Vadym Filaškin spresnil, že pri ruskom otreľovaní mesta Myrnohrad zahynuli dvaja ľudia. Mesto sa nachádza východne od Pokrovsku, ktorý je cieľom pri ruskom postupe ďalej smerom na západ, pripomína Reuters.

Ďalšia osoba prišla v Doneckej oblasti o život v meste Kurachove, ktoré je taktiež vystavené intenzívnym ruským útokom.

Reuters pripomína, že správy nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť. Rusko odmieta cielenie na civilistov, pravidelne však vystreľovalo rakety i drony na mestá ďaleko za frontovou líniou, konštatuje agentúra.

Putin sa stretne so šéfom OSN, diskutovať budú aj o vojne na Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin sa vo štvrtok stretne s generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov (OSN) Antóniom Guterresom, aby s ním prediskutoval konflikt na Ukrajine. Ide o prvú cestu šéfa OSN do Ruska za viac ako dva roky, oznámil v pondelok Kremeľ.

Stretnutie sa uskutoční popri summite skupiny BRICS v Kazani. Moskva chce prostredníctvom tohto fóra Západu ukázať, že jeho pokusy izolovať Rusko v súvislosti s ofenzívou na Ukrajine zlyhali. OSN plánované stretnutie nepotvrdila, už predtým sa však hovorilo o účasti Guterresa na summite. Putin s ním má podľa Kremľa diskutovať aj o činnosti OSN a situácii na Blízkom východe.

Šéf OSN opakovane kritizoval vojenskú ofenzívu Moskvy na Ukrajine a povedal, že pre svet predstavuje nebezpečný precedens. Vyzval zároveň na spravodlivý mier, ktorý rešpektuje medzinárodné právo a územnú celistvosť Ukrajiny. Guterres sa s Putinom stretol v Moskve v apríli 2022, dva mesiace po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Vtedy diskutovali o návrhoch na humanitárnu pomoc a evakuáciu civilistov zo zón konfliktu.

Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Kyjev alebo Moskva boli otvorené širším rokovaniam o urovnaní dva a pol roka trvajúceho konfliktu. Putin požaduje, aby Ukrajina fakticky kapitulovala a vzdala sa väčšieho územia na juhu a východe krajiny, čo je jeho podmienkou prímeria. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to odmieta, pripomína AFP.