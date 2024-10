Ďalšie masívne záplavy v Európe: To najhoršie ešte len príde, civilná ochrana je v plnej pohotovosti!

Taliansko a Francúzsko zasiahlo extrémne počasie, úhrn zrážok na niektorých miestach dosiahol 700 mm (Zdroj: X/@moneypuntoit, @Radio1Rai)

LOMBARDIA – Taliansko už druhý deň sužujú extrémne prehánky, silné nárazy vetra a krupobitie. Podľa civilnej ochrany by malo v nadchádzajúcich hodinách dôjsť k ďalšiemu zhoršeniu poveternostných podmienok, ktoré sa rozšíria na zvyšok severu, do centrálnych Tyrhénskych oblastí a do Kampánie a stredozápadnej Sicílie. S extrémnym úhrnom zrážok bojuje aj Francúzsko.