Víťazstvo Trumpa by bolo "nešťastím" pre celý svet, uviedol bývalý poľský prezident Lech Walesa

Na snímke bývalý poľský prezident Lech Walesa. (Zdroj: TASR, /AP)

Walesa napísal, že nemá vo zvyku zasahovať do vnútorných záležitostí iných krajín, avšak práve táto záležitosť je "pre svet príliš dôležitá" na to, aby sa zdržal vyjadrovania. "Veľmi verím v to, že Američania budú hlasovať zodpovedne.... Som úplne presvedčený, že zvolenie Trumpa BY BOLO NEŠŤASTÍM PRE USA A CELÝ SVET," napísal bez ďalších podrobností.

Walesa bol od roku 1980 vedúcou osobnosťou nezávislých odborov Solidarita, ktoré sa v Poľsku zasadzovali za práva pracujúcich a väčšiu mieru slobody a výrazne prispeli k pádu komunistickej totality o deväť rokov neskôr. V roku 1983 získal za zásluhy o demokraciu Nobelovu cenu za mier, pripomína agentúra AP. V roku 1990 sa stal prvým poľským prezidentom zvoleným priamou voľbou. Mandát zastával jedno funkčné obdobie - do roku 1995.