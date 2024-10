Požiar na tankeri pri nemeckom pobreží sa podarilo úspešne uhasiť

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Ministry of Transport via AP)

Požiar vypukol v piatok ráno v Meklenburskom zálive vo vodách medzi mestami Kühlungsborn a Warnemünde. Pri nehode zasahovalo až 120 príslušníkov záchranných zložiek. Hasičom sa v priebehu piatka podarilo zastaviť šírenie požiaru, čo umožnilo odtiahnutie plavidla do prístavu v meste Rostock prostredníctvom dvoch remorkérov. Následne v prístave požiar úplne uhasili.

archívne video

Ukrajinské tankery trénujú v Poľskej republike so spojencami NATO z Nórskeho kráľovstva v rámci Misie Európskej únie na poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Hovorca lodnej polície v Rostocku uviedol, že vyšetrovanie príčiny požiaru nemôže začať, keďže loď musí byť najprv po určitý čas odstavená, aby sa rozptýlili všetky nebezpečné plyny. Tento proces je dôležitý, aby nebola ohrozená práca vyšetrovateľov. Hovorca neuviedol, kedy by mohli experti s prácou začať.

Tanker Annika plaviaci sa pod nemeckou vlajkou je dlhý 73 a široký 12 metrov a podľa DPA prevážal 640 ton ťažkého vykurovacieho oleja. Pri požiari nikto neutrpel zranenia. Krajinské ministerstvo životného prostredia v piatok večer uviedlo, že požiar nespôsobil žiadne väčšie environmentálne škody.