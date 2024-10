Severná Kórea obvinila Južnú Kóreu z vyslania dronov do Pchjongjangu

Kim Čong-un (Zdroj: SITA/AP/Korean Central News Agency/Korea News Service)

PCHJONGJANG - Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom piatkovom vyhlásení tvrdí, že nad hlavným mestom Pchjongjang lietali juhokórejské drony. Severná Kórea to považuje za politickú a vojenskú provokáciu.

Drony prileteli do Pchjongjangu v noci a rozhadzovali po meste letáky namierené proti severokórejskému režimu, uviedlo severokórejské ministerstvo. K takýmto incidentom malo dôjsť minulý aj tento týždeň. Podľa KĽDR si takáto akcia vyžaduje odvetné opatrenia."Táto nezodpovedná a nebezpečná provokácia, ktorá by mohla viesť k ozbrojenému konfliktu a dokonca k vojne medzi oboma stranami, by sa mala okamžite zastaviť," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré zverejnila severokórejská tlačová agentúra KCNA.

Severná Kórea dlhodobo vypúšťa nad Južnú Kóreu balóny s odpadkami. V reakcii na to juhokórejská armáda od 21. júla denne šíri propagandistické vysielanie namierené proti KĽDR prostredníctvom reproduktorov na hraniciach. Niektorí aktivisti taktiež vypúšťajú do KĽDR balóny, ktoré následne zhadzujú obyvateľom balíčky s humanitárnou pomocou a letáky kritizujúce vládu vodcu KĽDR Kim Čong-una.