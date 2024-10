MIMORIADNY ONLINE Krvilačná pomsta? Ruskí vojaci zastrelili 16 ukrajinských zajatcov, tvrdí Kyjev

Ľudia reagujú počas celonárodnej minúty ticha na pamiatku padlých vojakov, ktorí bránili svoju vlasť vo vojne s Ruskom, v Deň obrancov pri improvizovanom vojnovom pamätníku na Námestí nezávislosti v Kyjeve v utorok 1. októbra 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)

Naživo z Ukrajiny

Ukrajina oslavovala Deň obrancov a ochrancov Ukrajiny. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

6:26 Ukrajina zvyšuje obrannú výrobu, úspešne testuje balistickú raketu, hovorí Zelenskyj. „Len v prvej polovici tohto roka Ukrajina vyrobila 25-krát viac delostreleckej a mínometnej munície ako za celý rok 2022,“ dodáva. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

Rusi zrejme postrieľali vlastných vojakov

Video zachytávajúce tento čin sa podľa prokuratúry objavilo 1. októbra na účtoch platformy Telegram. Údajne k nemu došlo pri obciach Nikolajevka a Suchoj Jar v Pokrovskom okrese. Niektoré ukrajinské médiá video zverejnili.

Na čiernobielych záberoch, ktoré boli nasnímané z dronu nachádzajúceho sa pomerne vysoko nad zemou, vidno siluety ľudí, vychádzajúcich v zástupe z lesa. "Po tom, ako sa zoradili, na nich okupanti úmyselne spustili paľbu. Zranených, ktorí ešte javili známky života, z bezprostrednej blízkosti zabili automatickou zbraňou," konštatuje ukrajinská generálna prokuratúra.

Ak sa tento masaker potvrdí, podľa generálneho prokurátora Andrija Kostina pôjde o najhorší prípad zabitia ukrajinských vojnových zajatcov na fronte. "Je to ďalší dôkaz, že zabíjanie a mučenie väzňov nie je náhoda, ale zámerná politika ruského vojenského a politického vedenia," uviedol Kostin v stanovisku na sieti X.

Prisľúbil tiež, páchatelia týchto zločinov — od vojakov, ktorí ich vykonali, až po tých, ktorí vydali zločinné rozkazy a formujú ruskú doktrínu násilia a zastrašovania — budú identifikovaní a postavení pred spravodlivosť. Ruské ministerstvo obrany vyjadrenia Generálnej prokuratúry Ukrajiny nekomentovalo, poznamenala BBC.