Zákerná taktika Moskvy: Chcú oklamať Ukrajincov! Drony natreli v ukrajinských farbách

Ruský dron v ukrajinských farbách (Zdroj: Screenshot Telegram/ Serhii Sternenko)

MOSKVA - Ruské prieskumné drony typu Zala robia Ukrajine problémy už dlhší čas. Kyjev však teraz slávi úspechy so špeciálnymi loveckými dronmi. V reakcii na to sa teraz moskovskí vojaci pokúšajú použiť kamufláž a podvod.

Ruské ozbrojené sily zrejme začali na fronte klamlivo maľovať svoje prieskumné drony v ukrajinských farbách. Ukrajinský aktivista a dobrovoľník Serhii Sternenko zverejnil na Telegrame video, ktoré ukazuje údajné zostrelenie ruského bezpilotného lietadla Zala 421.

archívne video

V krátkom klipe môžete vidieť, ako sa ukrajinský dron FPV (First Person View) zozadu približuje k čierno nalakovanému prieskumnému dronu Zala v závratných výškach, má okrúhly erb v modrej a žltej farbe a na krídlach kríž. Záznam sa zastaví krátko pred zrážkou. Kde a kedy bolo video natočené, nie je jasné.

"Natreli Zalu čiernou farbou a pridali ukrajinskú žltú a modrú farbu," píše Sternenko o videu. "Mysleli si, že to pomôže. Ale farba je len znakom primárnej identifikácie, takže bez ohľadu na to, čo Rusi namaľujú nabudúce, ich krídla budú stále nápadné."

V skutočnosti je Zala 421 prieskumný dron, ktorý používajú iba ruské ozbrojené sily. Model je preto vďaka charakteristickému tvaru ľahko identifikovateľný.

російських окупантів настільки дістав наш Небесний русоріз, що вони розмалювали Zala у чорний колір та нанесли українські жовто-сині лівреї😂



Вони думали, це допоможе.

Але ліврея – знак тільки первинної ідентифікації, тож що б не малювали далі росіяни, їхні крила однаково… pic.twitter.com/Td7kpwgNK2 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) September 25, 2024

Drony Zala dlho predstavovali problém pre kyjevské jednotky, pretože model funguje vo veľkých výškach a je jednoducho príliš malý na to, aby sa s ním dalo účinne bojovať zo zeme. Ukrajina sa však už nejaký čas teší úspechu so špeciálnymi loveckými dronmi. Minulý týždeň americký časopis Forbes informoval, že Rusko začalo dávať svojim prieskumným dronom maskovacie farby.

Sternenko koncom augusta odporučil ukrajinským pilotom bezpilotných lietadiel, aby svoje bezpilotné lietadlá vybavili emblémami, aby sa vyhli priateľskej paľbe. Obhajoval kruhový erb v modrej a žltej farbe. Dron Zala, ktorý ukázal Sternenko, mal presne rovnaký dizajn.