Harrisová si v prieskumoch polepšila: Trump sa vráti na miesto atentátu

Kamala Harrisová a Donald Trump (Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK – Americká viceprezidentka a kandidátka Demokratickej strany Kamala Harrisová zaznamenala v prieskumoch verejnej mienky o obľúbenosti politikov v Spojených štátoch za posledné dva mesiace výrazné zlepšenie. V prieskume televízie NBC zverejnenom pred niekoľkými dňami si polepšila z júnových 32 percent na 48 percent, čo je najväčší nárast v americkej politike od čias Georgea W. Busha po útokoch z 11. septembra 2001. Odborný asistent na Kolumbijskej univerzite v New Yorku Jonathan Collins povedal v USA, že je to dané optimizmom z nečakanej prezidentskej kandidátky.