Melania Trumpová zúri: Už má po krk toho, že vnímajú len jej telo! Prehovorila o svojich nahých fotografiách

Melania Trumpová (Zdroj: SITA/AP Photo/Paul Sancya)

WASHINGTON - Melania Trumpová má už dosť toho, že jej osobnosť je redukovaná len na jej telo. Dáva to jasne najavo: Je hrdá na svoju minulosť, ktorá zahŕňa množstvo odhaľujúcich fotografií. Vyrovnáva účty so svojimi kritikmi online.

Predtým, ako sa Melania Trumpová stala First Lady of USA, sa na titulky novín dostala predovšetkým ako modelka. Manželka Donalda Trumpa sa postavila pred kameru aj na jednu či dve odhaľujúce fotografie. Zábery aj dnes vyvolávajú kontroverzie. Melania už toho má dosť. Vo svojich spomienkach, ktoré by mali vyjsť v októbri, teraz 54-ročná dáma o svojich nahých fotografiách hovorí na rovinu.

Trumpová si stojí za svojimi nahými fotografiami

Melania je už niekoľko týždňov zaneprázdnená propagáciou svojej pripravovanej knihy. V krátkom klipe, ktorý v stredu zverejnila na svojich sociálnych kanáloch, slovinská rodáčka vysvetľuje, že je hrdá na svoju prácu modelky aktov.

Ex-prvá dáma hovorí o nahých fotkách na rovinu

45-sekundový klip začína hlasovým prejavom Melanie, ktorá obhajuje svoje fotografie bez obalu. Pýta sa: "Prečo sa médiá rozhodli spochybniť moju oslavu ľudskej podoby na módnom fotení?" Pokračuje: "Už nie sme schopní oceniť krásu ľudského tela?" Vo videu nie sú žiadne jej fotky ako modelky, ale naopak známe nahé sochy a umelecké diela. Pridáva aj odkaz na svoju webovú stránku, ktorá vedie priamo k jej memoárom. Celkom šikovné od Melanie, musí sa pripustiť.

Melania začala svoju modelingovú kariéru ako tínedžerka

Melania Trumpová začala s modelingom ako tínedžerka. Vo veku 16 rokov ju objavil slovinský fotograf a o pár rokov neskôr podpísal zmluvu s milánskou modelingovou agentúrou. Niekoľko rokov pracovala v Paríži a Miláne, kým sa v roku 1996 presťahovala do New Yorku. V priebehu rokov sa objavila na obálkach niekoľkých významných časopisov. V roku 2000 sa objavila okrem iného na obálke GQ. Fotografie, ktorými sa Melania pýši dodnes. „Mali by sme si ctiť svoje telá a prijať nadčasovú tradíciu používania umenia ako silného prostriedku sebavyjadrenia,“ vysvetľuje Melania vo videu.

Prečo Melania vo svojich memoároch hovorí o svojich nahých fotografiách? V posledných rokoch bola Melania opakovane kritizovaná alebo dokonca zosmiešňovaná za jej odhaľujúce fotografie. Manželka Donalda Trumpa má toho ale dosť. Nechce byť vnímaná len ako krásny doplnok, ktorý je zredukovaný len na jej telo.

O tom sú memoáre Melanie Trumpovej

Memoáre, ktoré podľa Melaniinej webovej stránky „obsahujú príbehy a obrázky, ktoré neboli nikdy predtým zdieľané s verejnosťou“, majú byť zverejnené 8. októbra. Je o dôležitých momentoch z jej detstva, stretnutia s Donaldom Trumpom a jej pôsobenia vo funkcii prvej dámy.

Melania Trumpová sa narodila a vyrástla v Slovinsku. Od roku 1998 randí s bývalým prezidentom Donaldom Trumpom. Vzali sa v roku 2005. Nasledujúci rok sa stala americkou občiankou. Melania má syna s manželom Donaldom Trumpom. Barron Trump má teraz 18 rokov a nedávno začal študovať na elitnej univerzite.